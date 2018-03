Risico’s van wietplantages zijn ‘onaanvaardbaar'

De risico’s voor omwonenden van een hennepkwekerij zijn volgens de Onderzoekraad voor Veiligheid ‘onaanvaardbaar’. Er is te weinig bescherming tegen brand, waterschade, kortsluiting en instorting van het eigen huis. Bij zo’n driekwart van de zesduizend illegale wietplantages die jaarlijks door de politie worden opgerold, is sprake van een gevaarlijke situatie. Er wordt bijvoorbeeld via provisorische constructies stroom afgetapt, omdat de planten veel warmte nodig hebben. Tel daarbij op dat veel hennepkwekerijen zich bevinden in slaapkamers, kruipruimtes of op zolders in gewone woonwijken, en de veiligheid van een hoop mensen is in het geding, aldus de Onderzoeksraad.

Nadat er door de politie een wietplantage is opgerold in een woning, wordt niet systematisch gecontroleerd of de situatie in de woning wel veilig is

De raad vindt dat de nadruk nu te veel op de strafrechtelijke aanpak van de wietplantages ligt. Politie en het Openbaar Ministerie nemen het voortouw, daardoor rusten andere organisaties als gemeenten, netbeheerders, energiemaatschappijen en huiseigenaren op hun lauweren.

Gerommel met kabels Om een voorbeeld te geven: nadat er door de politie een wietplantage is opgerold in een woning, wordt niet systematisch gecontroleerd of de situatie in de woning wel veilig is. Dat kan dramatische gevolgen hebben. Zo kwam er in 2013 in Boxtel een vrouw om het leven toen zij werd geëlektrocuteerd onder de douche. In de huurwoning was gerommeld met elektriciteitskabels, was al in 2010 geconstateerd toen er een hennepkwekerij werd aangetroffen. Een uitvoerige inspectie bleef echter uit. Daardoor werd over het hoofd gezien dat de waterleiding onder stroom stond. Volgens de Onderzoeksraad kunnen netbeheerders ook meer doen om misbruik van elektriciteit en daarmee wietplantages op te sporen. Bijvoorbeeld door proactiever op te treden tegen bewoners die opeens een sterk afwijkend elektriciteitsgebruik laten zien.

Gebruikerspatronen Volgens brancheorganisatie Netbeheer Nederland gebeurt er al een hoop op dat gebied. Zo zijn er geautomatiseerde systemen ontwikkeld die op stationsniveau - waar twintig tot driehonderd huizen onder kunnen vallen - afwijkend gebruikerspatronen op kunnen sporen. Is dat het geval, dan stelt de netbeheerder een onderzoek in om te kijken om welk huis dat kan gaan. Maar er zijn grenzen aan wat de bedrijven vervolgens kunnen doen, benadrukt Netbeheer Nederland. “Onze mensen weten hoe ze veilig met elektriciteit moeten omgaan, maar veilig omgaan met criminelen is niet hun expertise”, aldus de organisatie. Dat blijft de taak van de politie en het Openbaar Ministerie. Volgens de Onderzoeksraad zijn er 10.000 tot 30.000 hennepkwekerijen in Nederland. Per jaar wordt naar schatting voor 200 miljoen euro aan energie illegaal afgetapt voor die planten.