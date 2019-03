Rijksambtenaren met AOW mogen straks niet langer doorwerken

Ongebreideld doorwerken na je AOW-leeftijd zit er ook bij de rijksoverheid niet meer in. Vanaf volgend jaar ontslaat het Rijk zijn werknemers in principe wanneer die hun oude dag bereiken, net als in nagenoeg alle andere sectoren in Nederland het geval is. Daarmee komt een eind aan een uitzonderlijk beleid, waarvan het kabinet eigenlijk hoopte dat het navolging zou krijgen in de rest van het land.

De bedoelingen waren goed: veel mensen wíllen helemaal niet stoppen. En het is natuurlijk ook gewoon zonde als alle expertise van werknemers op leeftijd onnodig verloren gaat.

De gemiddelde leeftijd van de rijksambtenaar is nu 47,5 jaar en daarmee geen goede afspiegeling van de samenleving Woordvoerder ministerie van binnenlandse zaken

Toch is zo’n beetje elke cao in Nederland opgenomen dat werkgevers hun personeel op AOW-leeftijd mogen ontslaan, zonder dat dit geldt als leeftijdsdiscriminatie. Doorwerken mág wel, maar alleen als de baas ermee instemt. Het Rijk wilde dat veranderen, en besloot daarom vanaf 2008 zelf het goede voorbeeld te geven.

Te grijs De reden dat dat goede voorbeeld nu weer stopt is ontnuchterend: volgens een woordvoerder van het ministerie van binnenlandse zaken is het ambtenarenbestand te ‘grijs’, en dit beleid helpt niet om dat tij te keren. “De gemiddelde leeftijd van rijksambtenaren is nu 47,5 jaar en daarmee geen goede afspiegeling van de samenleving”, zegt hij. Bovendien was er volgens hem niet genoeg ruimte voor nieuwe instroom. Enkel en alleen deze maatregel treffen zal heel weinig effect hebben op verjonging van het per­so­neels­be­stand Jaap Oude Mulders, onderzoeker Onderzoeker Jaap Oude Mulders noemt dat verhaal ‘opmerkelijk’. Hij concludeerde een jaar geleden nog met collega’s van demografisch onderzoeksinstituut Nidi dat het loslaten van een verplichte pensioenleeftijd nauwelijks werkt om mensen langer aan de slag te houden. “Slechts een derde van de rijksambtenaren voelde ook echt de vrijheid om door te werken na de ingang van hun AOW”, kwam uit het onderzoek onder 341 ambtenaren bij de rijksoverheid naar voren. Het aandeel dat denkt dat de baas het prettig vindt als ze doorwerken is nog lager: een op de acht.

Negatief beeld Om ouderen hangt een negatief stereotype beeld. Zij zouden minder productief zijn, zich vaker ziek melden en niet handig zijn met nieuwe technologie. Volgens Oude Mulders vormen die vooroordelen een ‘informele drempel’ om door te werken. Van het rijkspersoneel zijn ongeveer 460 werknemers ouder dan de AOW-leeftijd, terwijl het Rijk in totaal zo’n 130.000 man personeel telt. “Enkel en alleen deze maatregel intrekken zal daarom heel weinig effect hebben op verjonging van het personeelsbestand”, zegt Oude Mulders. Hij concludeert daarom dat het loslaten van een verplicht pensioen niet helpt om mensen langer te laten doorgaan.

Hoe dan wel? Maar als dit niet werkt, hoe houden werkgevers hun personeel dan wél langer aan de bak? Beleid is hier leidend, ziet Oude Mulders. “Kijk maar naar de afschaffing van de vut en de stijging van de AOW-leeftijd. Daardoor is de arbeidsparticipatie onder ouderen gestegen sinds 2006.” Verder helpt het volgens de socioloog vooral om het takenpakket van ouderen aan te passen. “Tegen het einde van hun carrière hebben veel mensen de behoefte hun kennis en ervaring door te geven. Door zo iemand een soort mentor te laten zijn van jongere werknemers voelen zij zich meestal gewaardeerd om hun kwaliteiten. En zijn ze ook bereid dat tot op hogere leeftijd te doen.” Verder kunnen werkgevers ze ­extra vrije dagen geven, een aange­paste werkplek of minder nachtdiensten.

