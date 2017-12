Rijken kiezen vaker voor private zorg

Door de opkomst van particuliere zorgbureaus krijgen vooral mensen met een hoger inkomen extra zorg en aandacht. De toegang tot de zorg voor de kwetsbaarsten kan daardoor onder druk komen te staan, waarschuwt zorgeconoom Xander Koolman in een vandaag verschenen rapport over de opkomst van ‘vrije’ zorgbureaus.

Een vrij zorgbureau is een thuishulporganisatie of psycholoog die geen contract heeft afgesloten met een zorgverzekeraar. Dat is ook niet verplicht. Gevolg is wel dat de zorgverzekeraar geen 100 procent van de behandeling vergoed, maar meestal 75 procent. De bedoeling is dat de patiënt de rest bijbetaalt, maar zorg­aanbieders schelden die bijdrage vaak kwijt.

Uit het rapport van Koolman blijkt dat in 2014 2,8 procent van alle ggz-aanbieders zonder overeenkomst met de zorgverzekeraar werkte. In 2016 was dat gestegen naar 5 procent van alle psychologen een psychiaters. Dat is een toename van bijna 80 procent.

Het effect van ‘vrije’ zorg in de ggz kan zijn ‘dat de niet-gecontracteerden met name patiënten krijgen uit het rijkere, beter opgeleide deel van de samenleving, waardoor de verschillen in toegang tot de geestelijke gezondheidszorg tussen hogere en lagere sociaal-economische status verder toenemen’, stelt Koolman. “Dat is een bekend en hardnekkig probleem dat optreedt in vele landen waar het aanbod van geestelijke gezondheidszorg minder strak georganiseerd is.”

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis komt uit op ongeveer dezelfde cijfers, ‘terwijl de gemiddelde leeftijd tien jaar lager is dan bij gecontracteerde zorgaanbieders’, schrijft de verzekeraar. Opmerkelijk, vindt Zilveren Kruis, want normaal gesproken zijn jongere patiënten juist goedkoper.

In het rapport kijkt Koolman ook welke effecten de opmars van de vrije zorgbureaus heeft op de wijkverpleging. De bureaus zonder contract blijken veel duurder te zijn dan thuishulpen die wel zijn aangesloten bij een zorgverzekeraar. Per patiënt besteden ze 2,7 procent zoveel tijd en zijn ze 2,5 keer zo duur.

En dat terwijl juist groepen uit de lagere klassen deze zorg hard nodig hebben. Volgens zorgeconoom Koolman is het uiteindelijk aan de politiek om te bepalen of de tweedeling die in de ggz aan het ontstaan is, wenselijk is.

Cijfers wijzen erop dat ook in Nederland deze beweging gaande is. Uit declaraties van zorgverzekeraars blijkt dat vrijgevestigde psychische hulpverleners een kwart minder patiënten hebben uit de lagere sociaal- economische klassen en een kwart meer uit de hogere sociaal-economische klasse dan de gecontracteerde zorgaanbieders.

“Dat is zorg die de thuishulporganisatie graag levert en de patiënt uiteraard graag ontvangt, maar die de premiebetaler liever niet betaalt. Het is voor de premiebetaler helaas lastig te bepalen welke zorg te duur is.”

Om de zorg betaalbaar te houden en voor iedereen toegankelijk moeten de premies zo laag mogelijk blijven. Verzekeraars hebben de contracten zo opgesteld dat zorgaanbieders alleen noodzakelijke zorg leveren in zo min mogelijk uren. Gaan ze over het opgegeven aantal uren per patiënt heen, dan gaat hen dat geld kosten.

Een riskante ontwikkeling, zegt Koolman van de Vrije Universiteit in Amsterdam. De stijging van de extra kosten per patiënt bij de ongecontracteerde zorg is volgens hem zowel aan de financiële als personele kant niet vol te houden.

Heeft de wijkverpleegkundige gelijk als zij moppert op de strengere regels van de zorgverzekeraar zodat ze niet eens een wandeling kan maken met haar patiënt die na een longoperatie moet bewegen? Of staat het gelijk aan de kant van de zorgverzekeraar die niet wil dat hoogopgeleid medisch personeel wandelingen maakt en die zo de kosten in de hand houdt?

Scheidslijn

Koolman begrijpt de standpunten van beide kampen maar al te goed. Zijn moeder liep als verpleegkundige door de wijken. Hij herinnert zich haar betrokkenheid, dat het voor haar onmogelijk zou zijn dat extra praatje niet te maken als een patiënt het nodig had. Was zijn moeder nog altijd verpleegkundige geweest, dan zou Koolman voor haar een lijn tekenen met aan het ene uiteinde noodzakelijke zorg en aan het andere comfortzorg. De samenleving moet volgens Koolman ergens op de lijn een scheiding aanbrengen tussen wel en niet vergoeden, tussen noodzakelijke zorg die veel waarde heeft per uitgegeven euro en zorg met een lage waarde per euro.

Maar waar ligt die scheiding? Waar ligt op de denkbeeldige lijn de wandeling om aan te sterken? “Afhankelijk van hoe rijk we zijn, verschuiven we de grens op de lijn verder naar rechts of links. We worden nu weliswaar een beetje rijker, maar we krijgen snel meer ouderen. Dat betekent dat die grens opschuift naar een plek waar we in het verleden nog oncomfortabel mee waren. Want de zorg die we niet meer vergoeden, heeft wel waarde. Alleen is er een samenleving die zegt: dat gaan we niet betalen. En wie heeft de taak gekregen om de wens van de samenleving af te dwingen? De zorgverzekeraar. Doet hij dat niet, dan lopen zijn kosten op en vertrekken de verzekerden.”

Verzekeraars hebben vooral een prikkel om de premie zo laag mogelijk te houden en zuinig in te kopen. Xander Koolman, Vrije Universiteit van Amsterdam

In theorie bepaalt de premiebetalende Nederlander waar de verzekeraar de grens legt, zegt Koolman. Maar in de praktijk denkt niemand: laat mij maar een hogere premie betalen, want dat geeft de wijkverpleging meer lucht. “Daardoor hebben verzekeraars vooral een prikkel om de premie zo laag mogelijk te houden en te zuinig in te kopen.”

Als dat gebeurt, lopen niet de premiebetalers weg, maar de thuishulporganisaties en andere zorgbureaus. Verzekeraars lopen dan het risico dat zij niet kunnen voldoen aan hun zorgplicht.