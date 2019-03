Rijdende treinwrakken drijven Egyptenaren tot wanhoop

Vrouwen met dozen op hun hoofd haasten zich door de hal van het centrale Ramses-station in Caïro. Buiten op het perron dragen mannen op versleten slippers grote zakken op hun schouders naar een ratelende en piepende trein, die zo vertrekt naar een dorp in de Nijl-Delta. Drie jongens voeren nog even hun duiven, die benauwd opgestapeld in hun kooitjes zitten.

Het perron ernaast is deels afgeschermd met doeken, en daar valt de drukte van het station even weg. Naast een hoge, zwartgeblakerde muur kijkt een groep reizigers stil toe hoe werkers puin ruimen. Drie weken geleden vond hier een treinramp plaats, waarbij ten minste 22 mensen overleden en meer dan veertig gewond raakten.

Held van de dag

De beelden van beveiligingscamera’s gingen het internet over en schokten Egypte. Er is op te zien hoe reizigers, net als deze dag, met uitpuilende koffers over het perron lopen, als plots een trein met hoge snelheid aan komt rijden en explodeert. Mensen staan in brand en rennen in paniek rond. De held die dag is Waleed al-Murdi, die in een kiosk op het station werkt en met emmers water tien mensen redt.

Het ongeluk zorgde de afgelopen weken voor een zeldzaam moment van openlijke woede jegens de overheid. Er is veel onvrede onder Egyptenaren, omdat het leven door bezuinigen op subsidies en de economische crisis te duur is geworden. Het leger, dat in Egypte aan de macht is, vindt steun bij Egyptenaren omdat het belooft Egypte veiliger te maken. Maar door nalatigheid van de overheid zijn burgers in zoiets dagelijks als de trein niet eens veilig.

Weinig mensen durven te protesteren in het huidige repressieve klimaat. Maar na het treinincident werden de hashtags “Sisi vertrek” en “Terug naar Tahrir”, het plein waar de revolutie in 2011 begon, populair op sociale media. Ahmed Mohie, een gewone apotheker, demonstreerde zelfs in zijn eentje op het Tahrir-plein, waarna hij al snel door veiligheidsdiensten mee werd genomen en verdween. Tientallen mensen zijn sindsdien gearresteerd.