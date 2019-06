Rick Brink wordt de eerste Nederlandse ‘minister van gehandicaptenzaken’

De 33-jarige Brink, die zelf in een rolstoel zit, komt een jaar lang betaald in dienst bij de omroep KRO-NCRV en krijgt een team ter ondersteuning. De omroep gaat het thema dit jaar ook in diverse programma’s op radio en televisie integreren. Brink komt uit Hardenberg (Overijssel) en is daar gemeenteraadslid.

In de jury zaten oud-wielrenner Leontien van Moorsel, cabaretier Vincent Bijlo en voormalig minister Ronald Plasterk. Het publiek had de laatste stem. De zes kandidaten werden door de juryleden en door minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aan de tand gevoeld over hun plannen en persoonlijke kwaliteiten.

Er gebeurt wel het nodige voor de mensen met een handicap, maar dat is niet genoeg Rick Brink

“Er zijn bijna twee miljoen Nederlanders met een handicap. Die zijn haast onzichtbaar, ook in politiek Den Haag”, zei initiatiefnemer en presentatrice Lucille Werner. “Het beleid gaat nu over veel verschillende ministeries, die allemaal een klein stukje hebben.” In sommige andere landen zit volgens haar al echt zo’n minister in de regering. Werner strijdt al jaren voor meer acceptatie en zichtbaarheid van gehandicapten.

Brink wil relevante onderwerpen op de politieke agenda zetten en onder de aandacht van de media brengen. “De sociale werkvoorziening moet meer maatwerk worden waardoor minder mensen langs de zijlijn staan”, aldus Brink. “Er gebeurt wel het nodige voor de mensen met een handicap, maar dat is niet genoeg. Ik wil ook werken aan meer inclusieve speeltuinen, waar kinderen elkaar accepteren ongeacht wie ze zijn of wat ze kunnen en waar kinderen met een handicap zelfstandiger worden.”

