Religieuze uitingsvormen worden steeds vaker uit het openbare leven verbannen

De meerderheid, die seculier is, ziet steeds vaker een hoofddoek als onverenigbaar met een publieke functie, waarin men immers ‘neutraal’ moet zijn.

Lees verder na de advertentie

Een verbod op de hoofddoek kan in de praktijk de draagster belemmeren in haar loopbaankansen. Het College pleit voor een meer ‘inclusieve’ opvatting van neutraliteit, zodat godsdienst en levensovertuiging niet per se tegenstrijdig zijn met onpartijdigheid.

“Zeker bij mensen die in dienst zijn bij de overheid wil je dat men onpartijdig is, maar dat zit hem allereerst in de professionele opvatting van bijvoorbeeld politiemensen of in de rechtspraak en niet in de kleding”, zegt voorzitter Adriana van Dooijeweert van het College. “In een land als Canada is het geen probleem als een politiemedewerkster een hoofddoek draagt.”

Kledingeisen zijn op zich niet verboden. “Maar die moeten voor iedereen gelden, voor religieuze en politieke uitingen. De rechter kan toetsen of die eisen inbreuk maken op bijvoorbeeld de godsdienstvrijheid.” Zo is het gedeeltelijk verbod op ‘gezichtsbedekkende kleding’ waar de Eerste Kamer deze week mee instemde, al omgedoopt tot ‘boerkaverbod’ ook al geldt het ook voor bijvoorbeeld iemand met een motorhelm. Door dit verbod kan het risico onstaan dat moslima’s hun recht niet meer gaan halen.

Lees ook:

'Wie als ambtenaar in functie een hoofddoek draagt, geeft blijk van eigen ongeschiktheid' Het is belangrijk dat dienaren van de staat neutraliteit betrachten, vindt columnist Patrick van Schie. "Natuurlijk heeft een ambtenaar als privé-persoon eigen overtuigingen. Maar die behoren er in het werk als ambtenaar niet toe te doen."