Rekenkamer slaat alarm: Rotterdammers moeten te lang wachten op hulp van wijkteams

De wijkteams die deze mensen moeten helpen kampen met wachtlijsten en krijgen vaak te laat de aanmelding voor hulp binnen. Dat stelt de Rekenkamer Rotterdam in een rapport. Het Rotterdams gemeentebestuur is het met die conclusies slechts ten dele eens.

Lees verder na de advertentie

In het rapport - met de veelzeggende titel ‘Het komt niet in de buurt’ - over het functioneren van de wijkteams luidt de Rekenkamer de noodklok over het structureel ontkennen van deze problemen door het gemeentebestuur van Rotterdam. “Het roer moet nu echt om”, zo schrijft directeur van de Rekenkamer Paul Hofstra.

In 68 procent van de onderzochte gevallen hebben wijkteams de hulp moeten ‘opschalen’ , terwijl 'afschalen' de bedoeling was

Drie jaar geleden werden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd- en volwassenenzorg, waarbij zij aanzienlijk minder geld kregen dan de rijksoverheid hiervoor beschikbaar had. Deze bezuiniging moesten de gemeenten terugverdienen met reorganisaties. De instelling van wijkteams was een van die maatregelen. Deze moesten dicht bij de burger staan en met ‘lichte ondersteuning’ zorg afvangen van de veel duurdere tweedelijnszorg. De wijkteams moesten mensen vooral aanspreken op hun zelfredzaamheid en hulp van familie en vrienden. De verzorgingsstaat moest veranderen in de participatiesamenleving.

Van die omslag is volgens de Rekenkamer in Rotterdam weinig terecht gekomen. Dat komt vooral doordat de gemeente de zelfredzaamheid van mensen overschat. En als er sprake is van ondersteuning door familie of vrienden, dan nog moeten deze mensen vaak toch een beroep doen op de dure specialistische zorg. Het ‘vergroten van eigen inzet’ lukt bij volwassenen in acht procent van de gevallen en bij jeugd in twaalf procent.