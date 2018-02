Reisbranche laten kansen onbenut bij zonzoekende 65-plussers

Nederlandse 65-plussers gaan steeds vaker op vakantie en geven hierbij meer geld uit dan de rest van de markt. Dat blijkt uit onderzoek van reisbrancheorganisatie ANVR, ABN Amro en het Nationaal Ouderenfonds. Vanwege de forse toename van het aantal ouderen in Nederland verwachten de onderzoekers dat de vakantiebestedingen van 65-plussers stijgen van 2,7 miljard euro in 2016 naar 3,6 miljard euro in 2025.

Ouderen lijken dan ook de kip met de gouden eieren voor de reisbranche. Maar dan moeten reisbureaus wel beter inspelen op de behoeftes van die groeiende groep, zegt Stef Driessen van ABN Amro. "Eén op de zeven vakanties van 65-plussers is samen met kinderen en kleinkinderen, multigeneratiereizen noemen we dat verschijnsel. Opa en oma nemen vaak het initiatief voor deze vakanties en betalen ook de rekening. De reisbranche zou nog veel meer kunnen inzetten op het aanbieden van dergelijke reizen."

'Mensen komen bijvoorbeeld bij ons omdat ze veertig jaar getrouwd zijn en dat met de hele familie willen vieren' Tim van der Wel van reisbureau Avila

Multigeneratievakanties Sommige reisbureaus doen dat al, bijvoorbeeld het acht jaar oude Avila uit Haarlem, een relatieve nieuwkomer op de vakantiemarkt. Directeur Tim van der Wel geeft aan dat zeker de helft van de klanten van Avila uit ouderen bestaat. "De omzet van multigeneratievakanties verdriedubbelde bij ons in 2017." Avila biedt vooral verre reizen naar andere continenten aan, maar de hogere prijs schrikt opa's en oma's bij Avila niet af. "We bereiken ouderen door te adverteren via traditionele media en bieden vervolgens een persoonlijk traject. Mensen komen bijvoorbeeld bij ons omdat ze veertig jaar getrouwd zijn en dat met de hele familie willen vieren. Ze nemen ook ruim de tijd om alles te organiseren. Ik noem zulke vakanties wel eens kerstavond, maar dan in het kwadraat." Meer soorten vakanties zijn in opkomst bij ouderen, zo gaan ze steeds vaker op een korte vakantie van minder dan vier overnachtingen. Tussen 2012 en 2016 groeide het aantal korte vakanties van 65-plussers met ruim 20 procent. "Ouderen verjongen", zegt Driessen, "normaal was een korte vakantie vooral besteed aan jongere doelgroepen." In aanloop naar populaire vakantieperiodes onder 65-plussers, zoals het voorjaar, zouden reisbureaus ouderen beter kunnen bedienen. "Investeer in je website, geef aan hoe toegankelijkheid is georganiseerd, zorg voor voldoende voorzieningen voor ouderen en laat duidelijk zien dat die er zijn. Eventuele zorgen kan je op die manier wegnemen waardoor ouderen eerder boeken", besluit Driessen.