Reisadvies Missouri: minderheden moeten oppassen

Wees voorzichtig wanneer je naar de Amerikaanse staat Missouri reist als zwarte Amerikaan, homo of lid van een andere minderheid. Je bent er niet veilig, zegt de burgerrechtenbeweging voor Afro-Amerikanen, de NAACP. Daarmee geeft de organisatie voor het eerst in haar geschiedenis een serieus reisadvies af.

Rellen

De zes miljoen inwoners tellende staat in het hart van de VS was de afgelopen jaren het toneel van ernstige incidenten. In Ferguson, een voorstad van de hoofdstad St. Louis, kwam in 2014 de zwarte bevolking in ­opstand nadat politieagenten de ­18-jarige ­Michael Brown doodschoten. In ­februari dit jaar werd een ­immigrant uit India gedood en een andere gewond door een man die dacht dat ze Iraniërs waren.

En in juni becijferde de minister van justitie van de staat dat een zwarte inwoner van Missouri bijna twee keer zoveel kans heeft door de politie staande gehouden te worden, bijvoorbeeld voor een mogelijke verkeersovertreding, als een blanke.

Hoe kan het dat je zonder benzine komt te staan en uiteindelijk sterft in een politiecel? Rod Chapel van de afdeling Missouri van de NAACP

Directe aanleiding voor het reisadvies is een wet die eind deze maand in werking zal treden en die het moeilijker maakt voor werknemers om een proces wegens discriminatie te beginnen. Tot nu toe moest de klager aantonen dat discriminatie een rol speelde in wat hem of haar was aangedaan. De nieuwe wet eist dat discriminatie de ‘motiverende factor’ was. Volgens de indieners van de wet sluit Missouri zich daarmee aan bij hoe het in andere staten en in federale wetgeving geregeld is.