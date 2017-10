Regenboogbanden in de Eredivisie: voor iedereen die worstelt met zijn identiteit

De regenboogband doet zijn intrede, als hart onder de riem voor iedereen die worstelt met zijn identiteit. De aanvoerders die de band dragen en hun clubs steunen daarmee de campagne die diversiteit in de sport promoot. "Voetbal moet voor iedereen zijn, ongeacht culturele achtergrond, huidskleur, ras, seksuele voorkeur of religie", zegt voorzitter Danny Hesp van spelersvakbond VVCS.

Acceptatie

Het initiatief is genomen door de Centrale Spelersraad (CSR) en de John Blankenstein Foundation, die zich inzet voor acceptatie van alle geaardheden in de sport. Niet alleen de aanvoerders in de eredivisie, de eerste divisie en de vrouwencompetitie gaan komend weekeinde met een regenboogband spelen, maar ook die in de hoofdklassen van het hockey. De banden zijn eveneens uitgedeeld bij clubs uit de hoogste klassen van het amateurvoetbal.

In de CSR zitten tien profvoetballers, onder wie de captains Stijn Schaars (SC Heerenveen), Willem Janssen (FC Utrecht) en Jordens Peters (Willem II). Zij verruilen hun band voor een variant met regenboogkleuren. Hesp: "Dit doen wij om voetballers, scheidsrechters, supporters, vrijwilligers en vele anderen binnen het voetbal die met hun eigen identiteit worstelen te steunen en bij te dragen aan bewustwording omtrent het bespreekbaar maken van diversiteit."