Regen hindert de klimaatmars niet, Amsterdam loopt vol

In de overvolle trein tussen Amersfoort en Amsterdam zit de stemming er al goed in. “ Blub Holland blub”, zingt een groepje. “Laat de leeuw niet kopje onder gaan.” Applaus gaat door de trein. De conductrice spreekt de reizigers moed in en bewondert de opgewektheid ondanks de drukte. Op het centraal station beweegt een mensensliert door de stromende regen. Het schept een band, al die regencapes en paraplu’s.

Aan de zijkant links van het podium staat Erin van Leeuwen met haar gezin te kleumen in de regen. Toch is ze toch is er gekomen met haar kinderen van vijf, vier en bijna twee. “Ik ben me ervan bewust dat het misschien symbolisch is, maar ik vind het toch belangrijk om erbij te zijn. Iets proberen te doen om de wereld zo goed mogelijk te houden.” Van Leeuwen probeert zelf ook duurzaam te leven. Maar niet extreem. “We hebben geen auto, we eten biologisch, wel regelmatig vlees.” Ze lopen een klein stukje mee, de jongste slaapt op haar rug, een van de andere kinderen heeft het koud en wil wel weer naar huis.

Veel kinderen Onder de betogers zijn veel kinderen. Ze dragen tekstborden als: ‘Hoe ziet mijn wereld eruit als ik zo groot ben als jij?’ en ‘Mag ik ook nog wat?’ en ‘Red de aarde’. De mars is om 13.00 uur begonnen met optredens van Claudia de Breij en Typhoon en toespraken van klimaatwetenschapper Heleen de Coninck en initiatiefnemers van de scholierenstakingen voor het klimaat. Zo’n vijftig maatschappelijke organisaties en politieke partijen hebben zich bij het protest aangesloten, dat wordt georganiseerd door Milieudefensie, FNV, Oxfam Novib, Greenpeace, DeGoedeZaak en de Woonbond. De organisatie verwacht duizenden betogers, die in een stoet door de stad trekken en eindigen op het Museumplein. Op Facebook hebben ongeveer 20.000 mensen aangegeven te komen, nog eens 40.000 mensen hebben interesse in het evenement. Volgens de organisatie is de inzet ‘een eerlijke verdeling van de lasten en lusten’ bij klimaatmaatregelen. Met andere woorden: vervuilers moeten betalen, niet alleen de burger. Dat eiste de milieubeweging al, maar deze opvatting leeft breed, bleek deze week uit een nationale peiling door I&O Research. Zolang grote bedrijven hun CO2-uitstoot niet terugdringen, maken mijn acties niets uit, aldus een meerderheid.

