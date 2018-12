Redt u het klimaat onder een warme douche?

De wereld redden, en dat onder een warme douche. Onder de kop ‘Simpel zelf doen’ gaf Trouw-redacteur Frank Straver de tip om voortaan een paar minuten korter onder de douche te staan (Trouw, 6 december). Dat scheelt in Nederland per jaar 120 miljoen kuub water en 450 miljoen kuub aardgas. Straver doet verslag van de Klimaattop in het Poolse Katowice.

De top duurt elf dagen. Zolang de top duurt, staan elke dag in Trouw voorbeelden van wat iedereen zelf kan doen om het milieu te redden, of in ieder geval te sparen. Dat loopt uiteen van minder vlees eten en het boycotten van horeca met terrasverwarming, tot het boren van een 110 meter diep gat in de achtertuin voor de warmtepomp, zoals Amsterdammer Jaap Schoufour deed (Trouw, 5 december). En korter douchen dus.

Irritatie

Nu kan ik me er alles bij voorstellen dat die tips tot een zekere irritatie leiden. Wat zou je als burger beknibbelen op dagelijks plezier terwijl de grote leverancier van fossiele brandstof Shell bijdraagt aan klimaatschade en zelfs geen belasting hoeft te betalen.

Daarnaast zijn er ook verbaasde reacties. Hoezo vijf keer per week negen minuten douchen? Dat is wel erg lang en erg vaak. Ik ken genoeg mensen die maar twee keer per week douchen. En dan kort, een minuut of twee. Zo vuil word je nu ook weer niet van het zittende leven binnenshuis. Met wasbak en washand kom je een heel end. Aan hen is die tip niet besteed. Maar daarmee is het ook lastiger om te besparen op energie en water.

Een confrontatie van geel tegen groen. In Nederland speelt dat (nog) niet

Hoe onschuldig ze ook lijken, achter die dagelijkse tips ligt een mijnenveld. En CDA-leider Buma is een der eersten die daarop gewezen heeft. Want wie gaat die aanpassingen betalen, zoals een warmtepomp, of ook een elektrische auto? En hoe sturend moet de overheid hierin zijn? In Frankrijk is het gele hesjes-protest een voorbode van wat er kan gebeuren als er in dat mijnenveld iets ontploft. De regering Macron wilde de benzineprijs verhogen. Euroloodvrij zou 3 cent stijgen, diesel 6.5 cent. Dat zou een groene belasting zijn, om de effecten van CO2-uitstoot te compenseren.