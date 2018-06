Reconstructie: hoe de examencrisis in Maastricht zich jarenlang opbouwde

Het voortgezet onderwijs in Maastricht zit in een crisis. Dat er in de examendossiers van het VMBO Maastricht, in de woorden van onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie), ‘duizenden tekortkomingen’ zouden worden geconstateerd kon niemand zien aankomen. Maar dat het mis was op de school, dat wist de stad al jaren. Zowel bij de gemeenteraad, als de Onderwijsinspectie, als het overkoepelende bestuur van stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) waren klachten binnengekomen.

De gemeenteraad en de wethouder van onderwijs kijken toe. Het examendrama zorgt voor paniek in Maastricht, ziet ook onderwijswethouder Bert Jongen (D66). “Het gevaar bestaat dat het hier leegloopt”, zegt hij. “De scholen in Meerssen en Valkenburg lopen over.”

Voor een deel komt dat doordat ouders voor België kiezen, waar het systeem schoolser is, de scholen soms dichterbij zijn en waar kinderen al jong terechtkunnen op de gratis peuterschool. Maar meer dan de helft van hen ontloopt de scholen in de stad omdat ze daar te weinig vertrouwen in hebben, en kiest voor Meerssen, Valkenburg en Gulpen.

De problemen op het VMBO Maastricht staan bovendien niet op zichzelf. In de stad woedt al jaren een veenbrand van onvrede over het voortgezet onderwijs. Ouders hebben weinig vertrouwen in LVO en dat gaat zo ver dat meer dan 1400 Maastrichtse kinderen buiten de stad naar school gaat.

LVO Maastricht

Waarom ouders zo weinig vertrouwen hebben in LVO Maastricht is moeilijk te achterhalen. Maar uit gesprekken met ouders en docenten die werken voor de stichting doemt een beeld op van een organisatie die al jaren aan het reorganiseren is, die docenten heen en weer schuift tussen scholen, waar veel lessen uitvallen en waar al met al veel onduidelijkheid en onrust heersen.

“Ik erger me al jaren aan de manier waarop LVO omgaat met het voortgezet onderwijs in Maastricht”, zegt ouder Guido van de Luitgaarden. Hij had een zoon op een van de voorlopers van het VMBO Maastricht en heeft een dochter op het vwo van LVO-school Porta Mosana. “Wat er nu is gebeurd, is het topje van de ijsberg”, vreest hij. “Het is te gemakkelijk om te zeggen: die docenten zijn niet zo handig en we zijn de regeltjes even vergeten. Die docenten zijn net zo goed slachtoffer van LVO. De problemen zitten in de voegen van de stichting.”

'Het is te gemakkelijk om te zeggen: die docenten zijn niet zo handig en we zijn de regeltjes even vergeten. Die docenten zijn net zo goed slachtoffer.'

Ouders en docenten voelen zich niet gehoord en kritiek wordt volgens hen niet gewaardeerd. Het woord ‘angstcultuur’ valt meermaals onder ouders en leraren. Docenten durven alleen anoniem te praten en zeggen bang te zijn ‘verlinkt’ te worden. Omdat LVO de enige werkgever is in Maastricht, en een van de weinige in de regio, heeft de stichting veel macht.

Dat monopolie is verklaarbaar. Vanaf 1995 zijn schoolbesturen steeds groter geworden omdat vanaf dat jaar het ministerie van onderwijs de manier van financieren veranderde. Scholen werden zelf verantwoordelijk voor hun uitgaven en vanwege de enorme bedragen die daarmee zijn gemoeid, gingen scholen steeds meer samenwerken. Tel daar de krimpproblematiek in Zuid-Limburg bij op en zo ontstaat een bestuur met 23 scholen. Ideaal is zo’n monopolie echter niet, waarschuwde de Onderwijsraad al in 2008.

“Docenten zijn murw geslagen”, zegt Carin Wevers, die tot 2012 voor verschillende LVO-scholen werkte. “Beloftes worden niet nagekomen, er wordt steeds maar met docenten geschoven en wie kritisch is wordt geïntimideerd. Dan moet je op gesprek komen, er wordt een aantekening gemaakt in je dossier, of je krijgt onmogelijke roosters toebedeeld.”

Tekst loopt door onder de foto

Kelly Haan. © Koen Verheijden

Het ziekteverzuim van de stichting is hoog. Waar dat in het voortgezet onderwijs gemiddeld rond de 5 procent ligt, is dat bij LVO Maastricht 8 procent, blijkt uit interne communicatie. Voor sommige scholen ligt dat percentage hoger.

De stichting LVO ontbeert sterk leiderschap, zeggen docenten en ouders. “LVO wordt geleid door mensen die geen visie hebben”, zegt Wevers. “Dat het op het vmbo zo mis zou gaan, had ik natuurlijk niet verwacht. Maar het verbaast me niet. Als de directie en het management het druk hebben en docenten hun band met de school verliezen, dan gaat het mis.”