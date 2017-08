Rechtse betoger in Boston: Mensen willen niet naar ons luisteren

Hood, net klaar met de middelbare school, en met plannen om het leger in te gaan, is een van de weinigen die is komen opdagen voor die demonstratie op de Common, het stadspark naast de oude binnenstad van Boston. De gemeente had de demonstratie liever niet zien gebeuren, een week na de met een moord geëindigde manifestatie van neonazi's in Charlottesville in Virginia. Maar een vergunning kon niet worden geweigerd.

Om eerlijk te zijn werd het een soort wedstrijd om te zien wie toch de ballen zou hebben om te komen Chris Hood

Zo hoort het ook, vindt Hood, die zichzelf niet extreem-rechts noemt, maar een 'grondwet-conservatief'. "In Charleston zag ik bij de tegendemonstranten communistische vlaggen. Die mogen ze dragen. Ons punt is juist dat je, als het over meningsuiting gaat, je niet moet gaan wentelen in vraagstukken als 'Is dit misschien haatzaaien?' Die kant moeten we niet op."

Hood is niet een van de organisatoren van de demonstratie, maar spreekt een aantal van hen regelmatig, en heeft het over 'we': "Na Charlottesville hebben we overwogen dit uit te stellen. Het is er wel door besmet geraakt. En een aantal sprekers heeft afgezegd. Maar anderen wilden beslist wel komen, om eerlijk te zijn werd het een soort wedstrijd om te zien wie toch de ballen zou hebben om te komen."

En demonstreren voor meningsuiting is echt nodig, vindt hij. "Kijk naar de protesten in Berkeley, waar een rechtse spreker niet welkom was, gewoon omdat mensen het niet willen horen. En op sociale media zie ik niemand antifa-pagina's blokkeren. Er is maar één opinie die ze willen horen, en dat is niet die van ons."

Hood is een Trump-supporter, en dat Trump na Charlottesville nadrukkelijk zei dat er zowel onder linkse en rechtse demonstranten 'prima mensen' waren, vindt hij terecht. Hij wijst naar de snel aangroeiende groep tegendemonstranten op de Commmon. "Die mensen daar steunen openlijk het communisme. Daar zijn veel meer mensen door omgekomen dan door nazisme."

Een T-shirt vol zelfspot: 'Blank, kaal, maar géén nazi'. © ellen kok

Al komen ze in nazi-uniform, dat móet mogen Eric (35) − zijn achternaam geeft hij liever niet − is een van de 40.000 die in Boston protesteren tegen een handvol rechtse activisten. Maar met het officiële doel van die kleine demonstratie in het midden van de Common, vrijheid van meningsuiting, is hij het eens. "Ook al komen ze wél opdagen in nazi-uniform, en vertellen wat voor hekel ze aan Joden hebben − van mij mag het. Dit is Amerika, dat móet mogen. Ik ga ze dan ook niet in hun gezicht schreeuwen of stompen. Maar als we deel uitmaken van een politiek systeem dat op dit moment dergelijke mensen aanmoedigt, zoals je zag in Charlottesville, dan moeten we wel het tegengeluid laten horen. We hebben gezien wat er gebeurt als mensen het niet serieus nemen." Lees ook: Linkse en rechtse demonstranten stonden tegenover elkaar in Boston: 'Trump is mijn leider! En jullie zijn tuig!'

