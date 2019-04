Rechter vraagt Hoge Raad te kijken naar slapende dienstverbanden

Het gaat om mensen die al jaren ziek thuis zitten, niet meer uitbetaald krijgen, maar van wie de werkgever weigert ze te ontslaan omdat dat geld kost. Alleen al in Limburg zijn er zeker tweehonderd gevallen, landelijk zitten naar schatting duizenden werknemers in zo'n situatie.

De Limburgse rechter boog zich over een zaak van een man die als monteur werkte bij een kalksteenfabriek, maar die sinds 2016 thuis zit vanwege problemen met zijn rug. Inmiddels is hij voor 80 tot 100 procent afgekeurd en verwachten artsen niet dat hij ooit nog kan werken. Toch weigert het bedrijf hem te ontslaan, omdat dat te duur zou zijn vanwege een verplichte vergoeding die werkgevers bij ontslag moeten meegeven.

Voedselbank

De man krijgt een WIA-uitkering, maar dat betekent een forse terugval van inkomsten. Met alle gevolgen van dien: de schulden lopen op en de hij is afhankelijk van de voedselbank. Via de rechter wil hij zijn ontslag afdwingen. Maar voordat een oordeel volgt, vindt de rechtbank het ‘essentieel’ om de Hoge Raad om advies te vragen of een werkgever ontslag mag weigeren bij langdurige ziekte.

Daarmee komt de rechter tegemoet aan het verzoek van Stichting Achmea Rechtsbijstand, waar de monteur verzekerd is, en Stefan Sagel, advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek. De visie van de Hoge Raad is niet alleen van belang in de zaak van de monteur, maar ook voor vergelijkbare gevallen. Sagel: “Uitspraken van rechters over slapende dienstverbanden gaan tot nu toe alle kanten op. Het is goed voor de rechtseenheid dat daar verandering in komt.”