Rechter: Seksueel binnendringen kan ook digitaal gebeuren

De ontucht gebeurde via internet, waar hij meekeek via de webcam, terwijl hij zijn slachtoffers bij zichzelf handelingen liet verrichten.

De uitspraak is opvallend, omdat minister Ferd Grapperhaus van justitie en veiligheid de Tweede Kamer eind 2017 nog liet weten dat ‘iemand dwingen tot het seksueel binnendringen bij zichzelf buiten de reikwijdte van het misdrijf verkrachting valt’. Wel zei de minister te werken aan een modernisering van de wet, zodat er meer duidelijkheid komt over die digitaal gepleegde zedenmisdrijven. Daar wordt nog steeds aan gewerkt op het ministerie.

De man uit Kerkrade deed zich onder meer voor als zijn zoon om online contact te leggen met zijn slachtoffers

Bij de constatering dat digitale verkrachting niet kan, baseerde Grapperhaus zich op een rapport van de Rijksuniversiteit Groningen. De auteur daarvan, hoogleraar strafrecht Kai Lindenberg, noemt de beslissing van Limburgse rechtbank eveneens bijzonder. “De uitspraak ligt in mijn ogen niet voor de hand.” Maar toegegeven, aldus de hoogleraar, het is nog steeds niet duidelijk of de wet bij ontucht hetzelfde moet worden uitgelegd als bij verkrachting. “We zullen moeten wachten op het oordeel van de Hoge Raad of op nieuwe wetgeving.” Of de zaak ooit tot de Hoge Raad komt, hangt af van de vraag of het Openbaar Ministerie, dan wel de verdachte in hoger beroep gaat.

Minderjarig Dat het in de Limburgse zaak gaat over ‘ontucht met seksueel binnendringen’ en niet over verkrachting zit hem vooral in het feit dat de slachtoffers minderjarig zijn. Bij verkrachting moet bewezen worden dat er dwang bij kwam kijken, bij ontucht hoeft dat niet. De man uit Kerkrade deed zich onder meer voor als zijn zoon om online contact te leggen met zijn slachtoffers. Tien van hen deden aangifte. Volgens de rechter zette hij de meisjes, die tussen de negen en vijftien jaar zijn, via ‘indringende manipulatie’ aan om met vingers of voorwerpen seksuele handelingen bij zichzelf te verrichten. Daarmee heeft hij volgens de rechtbank wel degelijk ontucht mét de slachtoffers gepleegd. Dat daar geen fysiek contact bij kwam kijken, doet daar niet aan af. Wel resulteert het uitblijven van fysiek contact in een lagere gevangenisstraf dan het Openbaar Ministerie had geëist: vier jaar cel in plaats van vijf jaar. De man moet zich ook psychiatrisch laten behandelen.

