Rechter maakt weg vrij voor ontslagvergoeding arbeidsongeschikte

Uit een uitspraak van het medisch scheidsgerecht die volgende week wordt gepubliceerd, blijkt dat de rechter de werkgever van een medisch specialist dwingt om hem te ontslaan. Dat klinkt niet gunstig voor de werknemer, maar is het in dit geval juist wel. Alleen zo kan de arts, die al twee jaar arbeidsongeschikt is en vanwege een terminale ziekte ook niet meer zal terugkeren, een transitievergoeding krijgen van zijn oude baas.

Die vergoeding kwam enkele jaren terug in plaats van een ontslagvergoeding en is bedoeld als compensatie voor het baanverlies. Het bedrag kan oplopen tot een jaarsalaris of meer.

Een werkgever die het arbeidscontract van een ziek personeelslid na die cruciale termijn van twee jaar gewoon laat doorlopen, hoeft tot nu toe die vergoeding niet te betalen, zo bleek uit uitspraken in zaken waarin werknemers om een einde van dit ‘slapende arbeidscontract’ hadden gevraagd.

Geen belang

Ook de werkgever van deze arts, 59 jaar oud, ging niet over tot ontslag. Arbeidsrechtadvocate Ludith Haarsma uit Paterswolde spande namens hem een zaak aan bij het scheidsgericht dat zich speciaal buigt over arbeidsconflicten in de zorg. Ze wees op een nieuwe mogelijkheid voor werkgevers om achteraf van uitkeringsorganisatie UWV een compensatie te krijgen. “Die is exact gelijk aan het bedrag wat de werknemer moet worden betaald”, zegt Haarsma. “Dat betekent dat werkgevers er geen belang bij hebben om iemand niet te ontslaan. Voor werknemers zoals deze medisch specialist is dat belang er juist wel.” Dat het medisch scheidscollege daags na kerst in haar redenering meeging, noemt ze ‘een grote doorbraak’.

Stefan Sagel, advocaat bij het Amsterdamse kantoor De Brauw Blackstone Westbroek en hoogleraar arbeidsrecht in Leiden, spreekt van een ‘opmerkelijke en dappere uitspraak’ maar is iets voorzichtiger. “Het is een eerste uitspraak, we moeten nog afwachten of die standhoudt en of rechters in andere zaken ook zo oordelen. Maar voor de vele mensen die nu in deze situatie zitten, is dit een flinke opsteker. Het slapende arbeidscontract is een fors probleem.”

Op basis van gegevens van rechtsbijstandsverzekeraar Achmea schat Sagel dat ‘zeker duizenden’ Nederlanders in deze situatie zitten. “Werkgevers zijn nogal eens huiverig om de transitievergoeding te betalen. Ze vragen zich af of ze die achteraf echt wel gecompenseerd krijgen.”

In zaken waarin deze recente uitspraak wordt gevolgd, kan dat niet meer. Sagel: “Deze rechter zegt dat het behoort tot goed werkgeverschap om het contract na twee jaar te ontbinden, zeker als men er geen belang bij heeft het niet te doen, terwijl de werknemer alleen zo een transitievergoeding kan ontvangen.”