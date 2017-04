Rechter in zaak-Simons op bezoek bij de ‘binnenlander’

Een van de 22 verdachten die zich deze dagen voor de rechtbank van Amsterdam moesten verantwoorden voor de digitale belaging van politica Sylvana Simons, introduceerde een mooie term. Hij had het over ‘ons binnenlanders’. “Sylvana Simons is bezig om ons binnenlanders vrees aan te jagen”, zei hij.

Lees verder na de advertentie

In het woordenboek is die term terug te vinden als ‘bewoner van het binnenland’, van ‘onbeschaafde streken’, ook wel ‘inlander’ genoemd. En met een binnenlander wordt ook een klein schip aangeduid. Maar de verdachte bedoelde iets heel anders. Hij plaatste zijn eigen positie als ‘binnenlander’ tegenover die van de ‘buitenlander’, en gaf daarmee ongewild een naam aan alle verdachten die in twee dagen langs de Amsterdamse rechter trokken. Ze lijken ook op elkaar.

Laagopgeleid De binnenlanders komen uit plaatsen als Sittard, Kwintsheul, Lelystad en Nieuwegein. Uit heel Nederland, maar amper uit de grootstedelijke gebieden van de Randstad, op die ene verdachte uit Rotterdam na. Ze zijn allemaal blank, man (op die ene vrouw uit Ridderkerk na) en tussen de veertig en de zestig (op de enige minderjarige na). Ze zijn laagopgeleid, hebben matig betaalde banen als buschauffeur en stratenmaker waarmee ze het hoofd net boven water kunnen houden, of net niet. Geen enkele binnenlander heeft een relevant strafblad, ze benadrukken ook dat ze nooit zouden discrimineren en stuk voor stuk zijn ze zich rotgeschrokken dat ze zich nu voor de rechter moeten verantwoorden. Als ze hun baan daardoor maar niet verliezen. Ik zag al die boze opmerkingen over Simons en haar kritiek op onze Zwarte Piet maar langskomen, en toen heb ik zelf ook maar iets toegevoegd. Binnenlanders zitten ook massaal op Facebook. Nu maakten afgelopen jaar 10,4 miljoen Nederlanders gebruik van Facebook en 2,6 miljoen van Twitter, maar de binnenlanders vormen een aparte groep. Ze gebruiken amper andere media, en voor hen zijn de vaak gekleurde discussiegroepen de enige bron van meningsvorming.

Meegesleurd Een enkeling neemt het initiatief om opruiende en bedreigende teksten te plaatsen, maar de meeste binnenlanders die deze dagen voor de rechter moeten verschijnen, zeggen dat ze zijn meegesleurd door een soort digitale sneeuwbal, die voor slachtoffer Sylvana Simons steeds groter werd. “Ik zag al die boze opmerkingen over Simons en haar kritiek op onze Zwarte Piet maar langskomen, en toen heb ik zelf ook maar iets toegevoegd”, was gisteren een veelgehoorde opmerking. Het waren vooral réacties. Sylvana Simons, gisteren bij aankomst bij de rechtbank Amsterdam voor de eerste dag van het proces. © ANP Justitie eiste donderdag al tegen vijf verdachten wegens opruiende en bedreigende teksten 60 tot 80 uur werkstraf, gisteren waren de reaguurders aan de beurt die ‘discriminerende’ of ‘beledigende’ teksten hadden geplaatst. Wat justitie betreft komen ze er met een boete van af. Simons, die beide zittingsdagen aanwezig was, deed aangifte tegen hen omdat ze grote last heeft van de uiterst beledigende teksten die over haar de ronde doen. Vooral de massaliteit van het aantal teksten ervaart zij als een ‘aanranding’.

Absolute trigger Op de zitting bleek vandaag dat de Zwarte Pieten-discussie en de rol van Simons daarin voor veel verdachten de absolute trigger is geweest iets naars te tikken en op enter te drukken. De binnenlanders zitten al in de verdrukking, het woord ‘frustratie’ en ‘ergernis’ over veranderend Nederland viel vaak, en nu komen de buitenlanders ook nog eens aan ónze tradities, was de teneur van hun verklaringen. “Het is een oer-Hollands feest, daar moet Simons vanaf blijven.” En: “Toen actievoerders uitgerekend tussen de kinderen begonnen te protesteren, werd ik pas echt kwaad.” Dus ging het los op Facebook. Boegbeeld Simons moest terug naar het oerwoud, met die rotte apenkop van haar. En ze moest in haar kokosnotenboom gaat zitten. Ze heeft een kale grote teringmuil. En: ketting om de enkels, en op de boot. Lekker optiefen! Ben je niet tevreden hier, dan flikker je maar op… zwarte roetmop.

'Ik pleur er alles uit' De rechtbank deed afgelopen dagen grote moeite te achterhalen of verdachten van mening waren dat zij te ver waren gegaan in het debat. Dat was een ingewikkelde exercitie. “Op slechte dagen ben ik niet echt vrolijk in de mond”, zei een verdachte uit Delft. Of: “Ik ben niet op mijn mondje gevallen en pleur er alles uit”. Sylvana Simons moet ook tegen een stootje kunnen. Zelf zoekt ze ook de confrontatie op, was een veelgehoorde reactie. Anderen vonden dat zolang iets een ‘mening’ is, je alles moet kunnen zeggen en zij beriepen zich op de ‘democratie’ waarin vrijheid van meningsuiting geldt. Een enkeling had spijt, en zei dat hij te vroeg op de knop had gedrukt. Justitie gaf eerder te kennen dat deze strafzaak een preventief karakter heeft en als het ware nieuwe spelregels moet formuleren op het internet. Ook de huiskamer van de binnenlander moet straks duidelijk zijn waar de vrijheid van meningsuiting ophoudt. Uitspraak op 18 mei.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.