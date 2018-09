Rechter in India schrapt straf op homoseks, maar taboe blijft

Op grond van een oude bepaling uit de Britse koloniale tijd stond op homoseks nog een straf die kon oplopen tot tien jaar cel. De historische uitspraak van het hooggerechtshof is een belangrijke steun in de rug voor Indiase activisten die strijden tegen discriminatie van homo’s.

“Irrationeel, onverdedigbaar en overduidelijk arbitrair”, noemde opperrechter Dipak Misra donderdag de oude wetsbepaling, bekend als Artikel 377, op grond waarvan homoseks nog gold als illegaal. “Geen enkele vrijwillige seksuele relatie tussen twee instemmende volwassenen – homoseksuelen, heteroseksuelen of lesbiennes – kan ongrondwettig worden genoemd”, aldus de opperrechter.

Religieuze groepen

Met de uitspraak komt een eind aan een lang juridisch gevecht, dat in 2001 werd geopend door een groep die streed tegen hiv en aids. In 2009 bepaalde een rechtbank in de Indiase hoofdstad New Delhi al dat de omstreden wetsbepaling niet van toepassing was op seks tussen twee instemmende volwassenen, waarmee in feite een eind kwam aan de strafbaarheid van homoseks. Maar religieuze groepen tekenden toen bezwaar aan tegen dat vonnis en haalden in 2013 hun gelijk, waardoor seks tussen homo’s en lesbo’s toch weer illegaal werd.

In de praktijk zal het waarschijnlijk nog jaren duren voordat homo’s als gelijkwaardig worden geaccepteerd.

Het hooggerechtshof maakte daar dus donderdag met zijn definitieve oordeel een eind aan. En activisten voor homorechten reageerden bij het gerechtsgebouw in Delhi enthousiast. Er werd gedanst, gejuicht en gezwaaid met vlaggen. “Dank aan allen die hiervoor hebben gevochten, in weerwil van de ergste vooroordelen”, verklaarde een woordvoerder van Human Rights Watch. “We voelen ons nu gelijkwaardige burgers”, zei activiste Shashi Bhushan tegen persbureau AP. “Wat er in onze slaapkamers gebeurt, is aan ons.”

Het hooggerechtshof baseert zijn uitspraak op India’s tamelijk liberale grondwet. In de praktijk van alledag zal het in het zeer conservatieve India waarschijnlijk nog jaren duren voordat homo’s breed als gelijkwaardig worden geaccepteerd. Hoewel de laatste jaren nog maar zelden mensen werden veroordeeld voor homoseks, zien veel Indiërs, zeker op het platteland, homoseksualiteit nog altijd als een schande. Homo’s en lesbiennes worden gestigmatiseerd en lastiggevallen, en hoeven vaak niet te rekenen op bescherming van de politie. Velen leven in diepe angst.