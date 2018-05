Rechter beslist of actiegroep het 'heilig moment' op de Dam mag verstoren

"Zonder rel geen debat." Actievoerder Rogier Meijerink wil hoe dan ook tijdens de Nationale Herdenking, morgenavond om acht uur op de Dam in Amsterdam, zijn lawaaidemonstratie houden. De rechter beslist vanmiddag of de gemeente die terecht verboden heeft.

Meijerink van de actiegroep #Geen4MeiVoorMij denkt niet dat de rechter de demonstratie kan verbieden. Hij wil zich met andere demonstranten onder het herdenkende publiek mengen om tijdens de twee minuten stilte kabaal te maken. Hij verwacht een paar honderd actievoerders. "Het is lastig te zeggen hoeveel precies, omdat het evenement steeds door Facebook verwijderd wordt."

#Geen4MeiVoorMij vindt dat Nederland op 4 mei oorlogsmisdadigers herdenkt, omdat tijdens Dodenherdenking ook de Nederlandse militairen herdacht worden die vochten in Nederlands-Indië. Bovendien, vindt de groep, moet Nederland ook de slachtoffers herdenken die in de voormalige kolonie omkwamen door Nederlands optreden.

Nederland heeft de eigen bevolking daar vermoord. Die slachtoffers worden niet herdacht Rogier Meijerink

'Respectloos en strafbaar' Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen van Amsterdam heeft de demonstratie verboden. De actiegroep is op een ander moment wel welkom op de Dam, maar de Dodenherdenking is volgens de burgemeester een heilig moment. "Dat verstoren is onacceptabel en respectloos en bovendien strafbaar." De gemeente, politie en Openbaar Ministerie beschouwen de demonstratie als een openbare ordeverstoring, licht een woordvoerder van de burgemeester toe. "Demonstreren op de Dam tijdens de Nationale Herdenking is gevaarlijk. Dat kan leiden tot wanordelijkheden en paniek." De gemeente zet volgens de woordvoerder alle middelen voorhanden in voor een veilige herdenking. Om welke maatregelen het gaat, kan hij niet zeggen. Acht jaar geleden veroorzaakte een man grote paniek door tijdens de Nationale Dodenherdenking te schreeuwen. Deze Damschreeuwer kreeg door de rechter een gebiedsverbod opgelegd voor de daarop volgende herdenkingen.

Niet-witte levens De voorgenomen lawaaidemonstratie roept veel weerstand op. Meijerink, die vaker in het nieuws kwam als kraker en actievoerder, krijgt op Facebook onbehouwen en schofterige reacties, zegt hij. Ook zegt hij doodsbedreigingen te ontvangen. Hij weet niet of hij daarvan aangifte gaat doen. De herdenking van 4 mei werd in het leven geroepen om stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. In 1961 werden aan het memorandum ook de Nederlandse militairen toegevoegd die omkwamen nadat ze werden uitgezonden naar conflictgebieden in het buitenland. #Geen4MeiVoorMij voert aan dat ook de omgekomen bewoners van de voormalige koloniën Nederlanders waren. Meijerink: "Nederland heeft de eigen bevolking daar vermoord. Die slachtoffers worden niet herdacht." Omdat Nederland uitgezonden militairen herdenkt, worden personen die zich schuldig maakten aan oorlogsmisdaden in Nederlands-Indië wel herdacht, zegt hij. 'Niet-witte levens tellen blijkbaar niet mee in Nederland', schrijft de actiegroep op Facebook.