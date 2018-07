Rechtbank: Nederlandse staat niet aansprakelijk voor dood treinkapers

Nabestaanden van twee treinkapers die werden doodgeschoten door mariniers hadden de staat aansprakelijk gesteld. Volgens advocaat Liesbeth Zegveld was er een geheim bevel aan de mariniers uitgegaan om alle kapers te doden. De staat heeft altijd ontkent dat er sprake was van executies en onrechtmatig toegepast geweld.

Lees verder na de advertentie

De rechtbank oordeelde dat de mariniers in de 'achteraf gezien onjuiste, maar oprechte en daarom verschoonbare' veronderstelling waren dat het geweld nodig was. Het was schemerig in de trein, het was een hectische en chaotische situatie, de mariniers moesten in een fractie van een seconde beslissingen nemen, stelt de rechtbank.

De zitting kon woensdag opnieuw rekenen op massale belangstelling. Tientallen familieleden, kennissen en geïnteresseerden waren naar de rechtbank gekomen.

Tranen bij het tussenvonnis 1 februari 2017 sprak de Haagse rechtbank een zogeheten tussenvonnis uit in de zaak. De rechtbank hekelde het optreden van de staat na de bevrijdingsactie. Zo vonden de rechters het kwalijk dat de betrokken mariniers daarna nooit een officiële verklaring hoefden af te leggen. Tevens vond de rechtbank dat de autoriteiten hebben nagelaten om de families op 'enigerlei wijze te voorzien van de voor hen relevantie onderzoeksresultaten'. De rechters achten het bewezen dat de nabestaanden, in tegenstelling tot wat de staat beweert, nooit de 'cruciale feiten en omstandigheden' van hun dood te horen hebben gekregen. Het tussenvonnis zorgde voor een hoop tranen bij de Molukse bezoekers. Huilend en lachend vielen zij elkaar in de armen. Ook al was het een tussenvonnis, dit was voor de nabestaanden een bevestiging van hun grieven over hoe de staat na de bevrijding met hun belangen is omgesprongen. Chris Uktolseja (l) praat met advocaat Liesbeth Zegveld (m) in de Haagse rechtbank tijdens de rechtszaak op 1 februari 2017. © ANP

Hoe zat het ook alweer? Op 23 mei 1977 brachten negen gewapende Molukse jongeren een trein tot stilstand bij spoorwegovergang De Punt in Drenthe. Na negentien dagen, op 11 juni 1977, maakten mariniers een einde aan de treinkaping. Bij die actie kwamen zes kapers en twee gegijzelden om het leven, 49 gegijzelden werden bevrijd. Nabestaanden van de gedode kapers stelden in 2014 de Nederlandse staat aansprakelijk voor de 'executie' van hun familieleden en namen advocaat Liesbeth Zegveld in de arm. De families van de Molukkers Max Papilaja en Hansina Uktolseja zijn er van overtuigd dat de twee door mariniers zijn geëxecuteerd. Zij willen daarover de waarheid te weten komen en voeren een civiele zaak tegen de staat.

Lees ook: