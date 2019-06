Rechtbank Assen verbiedt ook motorclub No Surrender

“No Surrender is een gevaar voor de openbare orde”, oordeelt de rechtbank. “Een groot aantal leden van No Surrender is structureel betrokken (geweest) bij talrijke ernstige strafbare feiten. Het gaat in veel gevallen om misdrijven waarvan derden het slachtoffer zijn.”

Volgens de rechtbank loopt de samenleving gevaar door de motorclub. “Daarom moet de vereniging verboden worden ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Het gevolg hiervan is dat No Surrender ophoudt te bestaan en dat aan alles wat met het uiterlijk vertoon van No Surrender verband houdt, zoals de naam, logo’s en spreuken een einde komt.”

No Surrender bestond sinds 2013 en heeft honderd chapters (afdelingen) en andere onderdelen in binnen- en buitenland, met enkele honderden leden in Nederland. De motorclub is opgericht door Klaas Otto, die momenteel in de cel zit in afwachting van zijn hoger beroep. Vorig jaar oktober werd hij veroordeeld tot zes jaar cel voor zware mishandeling, bedreiging, afpersing en witwassen van 1,3 miljoen euro.

Otto is geen lid meer van de club, net als de andere oud-bestuurder Henk Kuipers. Hij kreeg landelijke bekendheid door onder meer een tv-programma over hem. Ook Kuipers moet binnenkort weer voor de rechter verschijnen, hij wordt verdacht van onder meer afpersing, diefstal met geweld en het leiden van een criminele organisatie.

Eind mei verbood de rechtbank in Utrecht ook motorclub Hells Angels. Bandidos werd eerder ook al verboden. Het hof in Den Haag doet half juni in hoger beroep uitspraak over het verbod op motorclub Satudarah.

