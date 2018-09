Ratko Mladic behaalt succes met wraking van rechters

De rechtbank MICT maakte gisteren de beslissing bekend van de Franse rechter Jean-Claude Antonetti. Hij gaf de advocaten van Mladic gelijk in de bezwaren die zij maakten tegen enkele rechters in de beroepszaak. Zij hebben eerder uitspraken gedaan in zaken die verband houden met die tegen Mladic en tegen andere Bosnische Serviërs, en daarom bestaat het gevaar dat zij vooringenomen zijn.

Een van de gewraakte magistraten is de Amerikaan Theodor Meron, de hoogste rechter van het MICT. Die buigt zich over juridische zaken in de nasleep van het Joegoslaviëtribunaal. Meron is zeer ervaren in zaken tegen oorlogsmisdadigers. De vervangende rechters, uit Madagaskar, Burkina Faso en Oeganda, hebben minder ervaring.

Ook andere plaatsen in Bosnië werden etnisch gezuiverd van Kroaten en Bosniërs door Servische militairen onder leiding van Mladic

Door deze wraking is de kans groot dat de zaak tegen Mladic vertraging oploopt. Vorig jaar werd hij door het Joegoslaviëtribunaal tot levenslang veroordeeld op grond van tien aanklachten wegens genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Die heeft hij begaan in de Bosnische Oorlog, van 1992 tot 1995, onder meer in Srebrenica. Daar doodden zijn troepen vele duizenden Bosnische mannen en jongens in de enclave die onder bescherming stond van Nederlandse blauwhelmen.

Bloedige belegering Ook andere plaatsen in Bosnië werden etnisch gezuiverd van Kroaten en Bosniërs door Servische militairen onder leiding van Mladic. Hij had ook het bevel over de jaren durende, bloedige belegering van de Bosnische hoofdstad Sarajevo. Mladic heeft steeds volgehouden dat hij niet schuldig is aan de aanklachten. Na het ondertekenen van de vrede in 1995, in het Verdrag van Dayton, verdween Mladic naar Servië. Daar bleef hij meer dan tien jaar buiten beeld, tot hij in 2011 werd gearresteerd en uitgeleverd. Zijn politieke leider, Radovan Karadzic, is ook in Den Haag veroordeeld wegens genocide. Hij kreeg 40 jaar gevangenisstraf en ging ook in hoger beroep.

