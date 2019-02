Rabobank vergroot als enige van de grote drie zijn winst

Als enige van de drie grootbanken heeft Rabobank zijn winst in 2018 weten op te voeren. Drie miljard euro hield de bank over aan het afgelopen jaar, een stijging van 12 procent. De winst bij ABN Amro en ING over 2018 daalde met respectievelijk 15 en 4 procent.

Het toverwoord bij de banken is de laatste jaren ‘efficiëntie’, en Rabobank toonde zich er in 2018 bekwaam in. De toegenomen winst van Rabobank zit bijna uitsluitend in de besparing van kosten.

In de eerste plaats omdat de bank in de goed draaiende economie weinig uitgeleend geld hoeft af te schrijven. “We hebben al drie jaar lang historisch lage kredietverliezen”, zei Rabo’s financiële topman Bas Brouwers bij de presentatie van de resultaten over 2018.

Belangrijker nog zijn de besparingen op personeelskosten. Rabobank is al een paar jaar bezig het personeelsbestand terug te brengen. Afgelopen jaar beleefden bijna 1900 medewerkers hun laatste werkdag bij de bank. Sinds 2015 is het aantal arbeidsplekken bij de bank met liefst een vijfde afgenomen. Dat scheelt geld: afgelopen jaar alleen al daalden de personeelskosten met 200 miljoen euro.

Daarbij moet gezegd dat Rabobank in vergelijking met andere banken genoeg heeft om op te besparen. De kosten van de bank daalden het afgelopen jaar naar 65,9 cent per iedere verdiende euro. ABN en ING staan op 59 cent. “Het kan nog kaler, met heel weinig administratieve krachten binnen het bankgebouw. Maar we zullen altijd hogere personeelskosten hebben dan de andere banken, omdat we kiezen voor veel contact met de klant”, zegt bestuursvoorzitter Wiebe Draijer.

Ook een andere factor toont dat Rabobank iets in te halen heeft. Het rendement op geïnvesteerd vermogen sprong in 2018 naar 7,4 procent. ABN en ING zitten een paar procent hoger. Zo makkelijk als Rabobank snijdt in de kosten, zo moeizaam gaat het bij de inkomsten. De omzet was in 2018 nagenoeg even hoog als in 2017. De oplossing? Wachten op betere tijden lijkt het . “De grootste hefboom is de rente”, zegt Draijer. Stijgt die, dan krijgen de inkomsten van de bank automatisch een oppepper.

De topman verwacht in de nabije toekomst weinig van de economische groei in Nederland. De afgelopen tijd was er wat hem betreft sprake van “inhaalgroei” uit de crisis. Dat belooft weinig goeds voor de toekomst: “Een recessie kan ook hier plaatsvinden.”

