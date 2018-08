Rabobank over droogte: najaar wordt voor sommige boeren kritiek

Boeren die door de aanhoudende droogte van deze zomer later dit jaar in financiële problemen komen, kunnen rekenen op steun van de Rabobank. Die belofte deed bestuursvoorzitter Wiebe Draijer gisteren bij de presentatie van de halfjaarcijfers van de bank. Acute problemen voor veehouders, akkerbouwers en telers ziet de voormalige Boerenleenbank nu nog nauwelijks, zei Draijer.

Dat wordt in het najaar anders, voorziet Rabobank. Dan wordt duidelijk hoe slecht de oogst daadwerkelijk uitvalt en de bank verwacht dat een groot aantal boeren (tijdelijk) met financiële problemen te kampen krijgt. Rabobank zal agrariërs waar nodig ‘enige lucht geven’, in de vorm van een overbruggingsperiode.

In de rats

Concrete cijfers wilde Draijer echter niet noemen. Volgens de bankbestuurder is het te vroeg om de consequenties van de droogte in cijfers uit te drukken omdat er grote verschillen zijn tussen boeren die net wel of net niet een regenbui hebben gehad, of wel of niet kunnen beregenen. Draijer denkt dat agrariërs ontzettend in de rats zitten. “Veel boeren moeten dit serieuze probleem zien te managen terwijl ze zelf in een tijd van grote verandering zitten vanwege nieuwe regelgeving en de beweging om duurzamer te gaan ondernemen.”

De bank zelf zal financieel waarschijnlijk niet lijden onder de steun die het de boeren biedt, omdat de hulp in principe tijdelijk van aard is. Ondertussen blijft Rabobank flink profiteren van het gunstige economische tij in Nederland en de rest van de wereld. Hierdoor blijft er wederom geld (37 miljoen euro) over uit de stroppenpot, een voorziening in het geval van kredietverliezen. Tijdens de crisis moest Rabobank honderden miljoenen euro’s reserveren voor verliezen op leningen.