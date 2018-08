Rabobank: groei koopkracht dreigt weer tegen te vallen

De groei van de koopkracht voor werknemers dreigt voor volgend jaar wederom tegen te vallen. Omdat de inflatie harder stijgt dan vooraf verwacht, heeft de beperkte loongroei van de afgelopen jaren onderaan de streep de werkende Nederlander weinig tot niets opgeleverd. Om een fikse tegenvaller te voorkomen zou het kabinet Rutte III maatregelen kunnen nemen, stelt de Rabobank in een studie. Op 18 september – Prinsjesdag – presenteert het kabinet zijn koopkrachtplaatjes.

Volgens de economen van de Rabobank stijgen de lonen minder hard dan de sterke daling van de werkloosheid doet vermoeden. Door een krapte op de arbeidsmarkt zou een fikse salarisstijging niet ongewoon zijn, maar die groei is de afgelopen jaren amper gerealiseerd. Verkeerde verwachtingen zijn hier mede schuldig aan, schrijven de economen.

Het kabinet Rutte III kan het tij keren, stelt de Rabobank. Een verlaging op de belasting op arbeid ligt het meest voor de hand, volgens de bank. Om er als werknemer netto op vooruit te gaan moet een werkgever momenteel (te) diep in de buidel tasten, en dat kan volgens de economen de matige loongroei verklaren. Door de lasten op een verdiende euro voor de werkgever iets te verlagen, wordt de kans op een loonstijging groter. Het is echter de vraag of het kabinet deze maatregel kan doorvoeren, nadat er al 6 miljard is gestopt in de hervorming van het belastingstelsel, terug naar twee schijven.

Onderhandelingspositie

Een fikse aanpassing van de arbeidsmarkt met daarbij stimulatie van vaste contracten is daarom een andere goede maatregel, meent Rabobank. Met een vaste baan staat iemand sterker bij een loononderhandeling. Door de grote groep flexwerkers wordt er tegenwoordig slechter onderhandeld.

Voor oppositiepartij SP is de maat inmiddels vol. Partijleider Lillian Marijnissen noemde zondag in het tv-programma 'Buitenhof' de achterblijvende loongroei in deze economische tijd ‘onrechtvaardig.’ Het bedrijfsleven moet desnoods gedwongen worden door het kabinet om de lonen op te krikken, mocht dat niet vanzelf gebeuren. Een dergelijke loonmaatregel, die in het verleden al eens van kracht was, is volgens Marijnissen op dit moment daarom ‘een optie’.