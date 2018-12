Raad eens wat het meest gebruikte wachtwoord is

Toch blijft dat opmerkelijk genoeg om bij stil te staan. Hoe komt het toch dat internetters ondanks de vele waarschuwingen en datalekken het afgelopen jaar toch koppig blijven vasthouden aan die simpele reeks getallen: ‘123456'?

Een opvallende nieuwkomer op plek 23 is ‘donald’

De rest van top tien is trouwens niet veel beter. Het op een na meest gebruikte wachtwoord is − nog steeds − ‘password’. Bij de nummer drie zijn er simpelweg wat cijfers toegevoegd: ‘123456789’. Opvallende nieuwkomer is ‘donald’ op plek 23. Het is bekend dat mensen de naam van een beroemd persoon, zoals in dit geval de Amerikaanse president, of hun favoriete sporter als wachtwoord gebruiken. Ook in dit geval vooral omdat een naam eenvoudig te onthouden is.

Wachtwoordzin Hackers weten dat ook. En dat is precies de reden dat het Amerikaanse bedrijf SplashData jaarlijks de lijst met populaire inloggegevens publiceert. Ze willen iedereen nogmaals op het hart drukken dat het echt beter is om een uniek wachtwoord te kiezen. Bijvoorbeeld door een wachtwoordzin te maken. Hoe sterker, hoe meer moeite het kost om op accounts in te breken. Splash­Data baseerde de lijst op vijf miljoen wachtwoorden, met name van Amerikanen en Europeanen, die het afgelopen jaar gelekt zijn en op internet circuleren. Waarom veel internetters gemakzuchtig blijven omgaan met wachtwoorden, is lastig te verklaren. Slechte gewoontes laten zich wellicht moeizaam veranderen. Of komt het doordat veel mensen inmiddels zoveel inlogcodes hebben, dat het onmogelijk lijkt om die allemaal te onthouden? De fase van onwetendheid is in ieder geval wel voorbij, stelt SplashData. Daarvoor is er inmiddels al te vaak gewaarschuwd.

