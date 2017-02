PVV en Denk favoriet op hbo-school ‘waar alles goed mengt’

“Nederlanders eerst. Dat klinkt hard, maar dat vind ik echt. Ik heb het niet zo op al die vluchtelingen.” Student technische bedrijfskunde Sander van Rijswijk (20) staat met drie klasgenoten in de kantine van de Rotterdamse Hogeschool. “Ik ga niet stemmen, denk ik. Maar als ik ga, wordt het de PVV. Geert Wilders lijkt me wel een aardige vent.” Zijn vrienden gniffelen. “Buitenlanders komen hier en krijgen gelijk een uitkering, terwijl wij niet eens altijd studiefinanciering krijgen.” Hier op school ‘mengt alles wel goed’, vindt hij.

Het is bijna lunchtijd. In de kantine vermengt de geur van koffie met frituurlucht. De grote hal van locatie museumpark komt steeds meer tot leven. Groepjes studenten lopen de grote trappen in de hal af. Vier jongens komen vanuit het regenachtige weer de school in, hun haar nog strak in de plooi. Aan lange tafels zitten groepjes studenten over boeken gebogen. Twee studentes met hoofddoek zitten samen achter de laptop.

Dertig procent van de studenten op de Hogeschool van Rotterdam staat geregistreerd als niet-westerse allochtoon. Daarmee is de hogeschool een van de meest diverse onderwijsinstellingen van Nederland. Uit een enquête van ‘Profielen’, het blad van de Hogeschool, blijkt dat de PVV en Denk de twee populairste partijen zijn.

'Stapelaars' “Ik voel me thuis op deze school”, zegt Kübra Kurtoglu (21). “Iedereen gaat goed met elkaar om. Ik heb geen problemen met PVV’ers. Als ze mij ook met respect behandelen.” Kübra gaat waarschijnlijk Denk stemmen. “Denk is met discriminatie bezig. Laatst zei iemand: ‘als jullie erbij willen horen…’. Daar schrok ik van. Ik hoor er al bij. Mijn ouders werken, mijn broer heeft hbo gedaan net als ik nu.” Kübra doet de lerarenopleiding Engels. Ze is één van de vele ‘stapelaars’ die na het mbo het hbo doen. Niet alleen van de lessen leert ze, maar ook van het samenwerken. “Je zit bij elkaar in de klas, leert elkaar kennen en hoort over andere denkbeelden. Samen werk je aan hetzelfde doel: je diploma.” Het is dé manier om integratie te laten werken, denkt ze. “Hier begint eigenlijk het echte leven”, zegt klasgenoot Miriam el Isaoui (18) die naast haar zit. Alleen buiten school gaat dat mengen nog niet vanzelf. Kübra heeft Nederlandse vriendinnen met wie ze alles kan delen. Miriam heeft dat niet. “Iedereen zoekt toch vaak zijn ‘eigen’ cultuur op, omdat je elkaar beter snapt.” Alleen buiten school gaat dat mengen nog niet vanzelf Ron Bormans, voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Rotterdam, verbaast het niet dat PVV en Denk groot zijn op zijn school. “We staan middenin Rotterdam. Het hele palet is hier aanwezig.” Opvattingen staan haaks op elkaar. Toch gaat het goed. “Iedereen heeft het recht op zijn mening.” Studenten voelen zich thuis. Maar de verharding is wel merkbaar. “De hogeschool is geen Gallisch dorp. Er is onmiskenbaar iets gaande in de samenleving, dat voel je hier.” Zo zijn er grote verschillen tussen studenten. Na vijf jaar heeft 30 procent van de allochtone studenten een diploma, tegen 52 procent van de autochtone. Dat kan volgens Bormans liggen aan de taal, aan studenten die van het mbo afkomen en het zwaar hebben, of aan de culturele kloof op school. “Leraren zijn vaak van Nederlandse origine, terwijl leerlingen in rap tempo diverser worden.” Het is volgens Bormans een complex vraagstuk waar de school mee worstelt. Hij is bezorgd dat de harde omgang met verschillen overslaat naar zijn school. Dit hoopt hij tegen te gaan met ‘een sfeer van respect’.

