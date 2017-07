PvdA maakt draai in discussie over korting uitkering jonggehandicapten

Voor meer dan honderdduizend mensen met een beperking of handicap, die nog deels kunnen werken, gaat volgend jaar de uitkering omlaag van 75 naar 70 procent van het minimumloon. Een maatregel die tijdens de economische crisis is bedacht. De PvdA-fractie denkt er nu echter anders over en wil de bezuiniging tegenhouden.

“De mensen in de Wajong zijn een kwetsbare groep waarvan we in 2013 hebben gezegd dat ook zij helaas op hun uitkering gekort moeten worden. Maar we zouden ze ook helpen naar echte banen. Dat is niet goed gelukt”, vertelde PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk gisteren tegen BNR. “Omdat het zo lastig is passend werk te vinden, moeten we die korting niet doorvoeren.”

Noodzaak Daarmee zet Van Dijk de relatie met de VVD weer op scherp. Zelf zegt hij daarover: “De VVD en PvdA verschillen natuurlijk enorm. We hebben elkaar de afgelopen vier jaar vastgehouden, maar in de komende begroting willen wij twee dingen echt gaan regelen: dat zijn de lerarensalarissen en de koopkrachtontwikkeling. Ook die van arbeidsongeschikten.” De crisis is voorbij en daarmee ook de noodzaak van deze maatregel Vakbond FNV Vakbond FNV, ondertekenaar van het sociaal akkoord uit 2013 waarin de korting werd afgesproken, voert al enige tijd actie om de uitkering te laten zoals hij is, met name omdat de banen voor Wajongers er niet zijn gekomen. “Om deze groep nu te straffen terwijl ze willen werken, is onverkoopbaar in een tijd van economische voorspoed”, aldus de vakbond. “De crisis is voorbij en daarmee ook de noodzaak van deze maatregel.” Begin deze maand heeft de SP al een motie ingediend om af te zien van de korting. Doordat de formatiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie tegen stemden, heeft de motie het niet gehaald. De PvdA wil het straks nog een keer proberen. De staatssecretaris van sociale zaken, Jetta Klijnsma, ook PvdA, blijft erbij dat de banen voor arbeidsbeperkten er wel zijn. Vanuit de Wajongers zelf is een petitie gestart. Inmiddels hebben meer dan duizend mensen hun handtekening gezet. Volgens initiatiefnemer Rayeed Nasibdar is er veel onrust en stress onder Wajongers. “Vanwege de dreigende korting komen Wajongers vaker bij artsen of ggz. Uiteindelijk is het geen besparing maar een kostenpost.”

