PvdA: Geef elke werknemer het recht om onbereikbaar te zijn

Even geen mail, telefoon en ook geen appjes van collega’s of van de baas. Dat moet een wettelijk recht worden, vindt de PvdA in de Tweede Kamer. Kamerlid Gijs van Dijk: “Ik vind dat de politiek iets moet doen om een taboe te doorbreken. Als mensen opgebrand raken, is het te laat.”

De PvdA’er geeft een paar cijfers uit onderzoek van TNO: een miljoen Nederlanders heeft last van klachten die wijzen op een burn-out. Van het ziekteverzuim, veroorzaakt door werk, is stress in 36 procent van de gevallen de oorzaak. Bijna één op de vijf werknemers van 25 tot 35 jaar heeft ‘relatief vaak’ last van burn-outklachten.

Stress is beroepsziekte nummer één, zegt Van Dijk: “We zien dit ­probleem al jaren.” Er is druk vanuit het bedrijf om berichten altijd te ­beantwoorden en het is moeilijk voor werknemers om zich daaraan te onttrekken.

Dat is riskant voor werknemers en ook voor werkgevers, meent het Kamerlid. Managers denken dat het efficiënt is dat iedereen altijd bereikbaar is, maar daar staat tegenover dat ziekteverzuim volgens TNO 1,8 miljard euro per jaar kost.

Van Dijk: “De jonge generatie werknemers is opgegroeid met de smartphone en met het idee dat werk en privé door elkaar lopen. Maar op een gegeven moment gaat het mis. Als ­lichaam en geest nooit rust krijgen, raakt de balans verstoord. Het zou goed zijn om na te denken over hoe wij willen leven. Willen we steeds bezig zijn met werk en de baas, of willen we ook een beetje ontspanning?”

In de Arbeidstijdenwet staat al het recht op elf uur rust per dag. Van Dijk: “Dat artikel moet worden vertaald naar deze tijd.” Hij stelt voor om ook in de wet te zetten dat een werknemer het recht heeft om buiten werktijd niet te reageren op ­e-mails, telefoontjes of berichtjes van de baas of collega’s.

Altijd bereikbaar zijn zit ons in de genen’

‘24/ 7 bereikbaar zijn is zeer belangrijk in onze markt’, staat er op de website van All-Liquids Piping, een jong bedrijf met tien werknemers, dat industriële slangen en leidingen verhuurt. ‘Als de klant die ene speciale slang echt nodig heeft, en wel nu, dan rijden we gewoon naar het Ruhrgebied, ook op zaterdagochtend!’ belooft het bedrijf.

“Altijd bereikbaar zijn zit in de ­genen van de mensen die hier werken”, zegt directeur Hans van der Pol. “Omdat we een klein bedrijf zijn hangt er een familiaire, vriendschappelijke sfeer. Het is vrij normaal dat we ook buiten werktijd contact hebben. Zo zijn alle medewerkers met elkaar bevriend op Facebook.”

En mocht een medewerker op ­vakantie zijn en Van der Pol wil nog iets weten over een offerte, dan stuurt-ie een appje naar de camping. “We hebben zelfs een collega die tot één dag voor haar bevalling aangesloten bleef. Ze wilde graag op de hoogte blijven. Het is ook niet leuk om na een paar maanden terug te ­keren en er blijkt van alles te zijn veranderd.” Niet dat er helemaal geen grens is. Van der Pol: “Ik bel niet snel ’s avonds na negenen en als we elkaar apps sturen, snappen we heel goed dat iemand niet meteen reageert. Ik kan me heel goed voorstellen dat niet iedereen op zo’n cultuurtje zit te wachten, dat het onder het juk van een chef benauwd kan voelen.”

Hij kan het nooit helemaal zeker weten, zegt hij, maar hij vermoedt dat bereikbaar zijn voor zijn medewerkers geen probleem is, ook al gaat All-Liquids Piping best ver. “Wij vragen mensen om zich op social media fatsoenlijk te gedragen. Daar heb ik niks over te zeggen, dat weet ik wel, toch hamer ik er op. De scheidslijn tussen werk en privé is meer fluïde dan voorheen.”