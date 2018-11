Pure nep: het moeras dat Instagram heet

Hij strekt zijn arm uit en schiet een selfie. Hashtag #fame, betitelt programmamaker Nicolaas Veul het resultaat. Dan post hij de foto op Instagram. De gemaskerde man tegenover hem, een groothandelaar in nepaccounts op het plaatjesplatform, begint te pielen op zijn telefoon. Tienduizend likes, heeft Veul bij hem besteld. Zou zijn geheimzinnige gast dat heus kunnen ritselen?

Geconcentreerd tuurt de journalist naar zijn schermpje. Even gebeurt er niks, maar dan schiet het aantal likes omhoog. Binnen twee minuten heeft de selfie er al 118. En ja hoor, niet veel later stopt de groeispurt op 10160 likes, waar de gemiddelde foto van Veul er maximaal 200 binnen hengelt. Het lijkt haast magie.

Niet alleen de foto’s en video’s op Instagram zijn bewerkt, laat Veul (34) in ‘#followme’ zien. Naast gladgestreken gezichten, gekke filters met honden-oren en tandpastaglimlachen, toont zijn nieuwe VPRO-documentaire dat er aan de achterkant van het plaatjesplatform ook een boel wordt gefraudeerd.

Vanavond kunnen kijkers op NPO3 zien waar die tienduizend likes bij zijn selfie vandaan komen. Neppers hebben op het hartje naast zijn foto gedrukt, accounts waarachter zich geen mensen van vlees en bloed maar computers verschuilen.

Andere sfeer

In de documentaire duikt Veul in de schimmige industrie die ontstaan is rondom Instagram, het sociale medium dat sinds 2010 bestaat en inmiddels ruim een miljard gebruikers telt. Waar de oprichters een wereldwijd online netwerk in gedachten hadden, een plek waarop mensen hun mooiste en leukste foto’s met elkaar konden delen, is de sfeer op het fotonetwerk veranderd sinds Facebook Instagram in 2012 opkocht.

“Mark Zuckerberg voegde een algoritme toe aan Instagram”, legt Veul uit in een Amsterdams café. “Sindsdien worden foto’s niet meer op chronologische wijze getoond, maar bepaalt een computer wie en wat relevant is. Met het algoritme is een strijd om aandacht losgebarsten en is het frauderen begonnen.”

© #followme.doc

Want populariteit is goud geld waard op Instagram. Dit jaar wordt op het sociale medium vijf miljard euro aan advertenties uitgegeven. Waar bedrijven hun producten ooit via billboards etaleerden, vragen ze nu Instagramsterren om gelikte foto’s met hun producten te plaatsen.

“Er zit een hele financiële wereld achter Instagram. Van een creatief platform heeft het zich ontwikkeld tot een marketinginstrument, een soort getallenspel. Wie heeft de meeste volgers? Op wie wordt het vaakst gereageerd? Er is een nieuwe industrie ontstaan. Hoe die werkt, wat de keerzijde is van het medium dat ook zoveel leuke kanten heeft, dat wilde ik uitzoeken in ‘#followme’.”