Publicist krijgt contactverbod in Vaatstra-zaak

Dat heeft de Haarlemse rechter gisteren in kort geding besloten. Dankbaar denkt nog altijd dat Marianne niet is vermoord door de inmiddels veroordeelde Jasper S. De Friese boer werd na een omvangrijk DNA-onderzoek in 2013 veroordeeld voor de moord op de destijds zestienjarige Marianne. De publicist beweert nog altijd dat een asielzoeker de moord op zijn geweten heeft, en dat er bij de veroordeling sprake is geweest van vervalst DNA.

Om zijn theorie te staven heeft Dankbaar gebruik proberen te maken van onder meer de dagboekaantekeningen van de tiener. Hij publiceerde op zijn site 'rechtiskrom.wordpress.com' en Facebookpagina een 'brief' van Maaike Terpstra waaruit zou moeten blijken dat zij instemde met Dankbaars gedachten. Dat artikel moet Dankbaar verwijderen.

Islam

In de rectificatie moet staan dat Dankbaar veel van wat in het artikel staat heeft verzonnen. Dat zij hem heeft geprezen is onzin. Dat zij bekeerd is tot de islam is een leugen. Dat zij beweert dat haar familie door het Openbaar Ministerie is gehersenspoeld is ook ontsproten aan de fantasie van Dankbaar.

De familie Vaatstra, Dankbaar en zijn uitgever Hans Mauritz stonden al eerder tegenover elkaar in de rechtbank. Vorig jaar oordeelde de rechter dat Dankbaar delen van het dagboek van Terpstra die hij op zijn site had gepubliceerd, moest verwijderen. De dagboeknotities vielen onder het auteursrecht, redeneerde de rechter toen. De enige die over de dagboeknotities mocht beschikken, was Maaike Terpstra zelf.

Deze schermutselingen leidden vervolgens tot voor de moeder van Marianne heel vervelende e-mails. "De berichten van Dankbaar zijn op zijn minst beledigend, pijnlijk, kwetsend en denigrerend", vindt de rechter. En "Hoewel Dankbaar eerder al te kennen heeft gegeven geen contact meer met Terpstra te zullen opnemen, gebeurt dit telkens toch. Daarom wordt de vordering tot een contactverbod met haar toegewezen." Het contactverbod geldt overigens alleen voor contact met moeder, niet voor contact met broer Johan.

Of de nieuwe uitspraak van de rechter effect heeft, is zeer de vraag. Eerdere uitspraken van rechters gaven de moeder weinig rust.