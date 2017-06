Pubers willen hetzelfde, maar beginnen later

Rapper Lil'Kleine mag onder jongeren dan razend populair zijn, met zijn teksten over drank en drugs, over bitches die willen chillen en hoe je seks ruikt als hij langsloopt, zijn fanschare heeft over het algemeen niet echt benul van waar het over gaat.

Bijna zestien, is de gemiddelde puber als die voor het eerst zoent. Vijf jaar geleden had de helft van de jongeren op die leeftijd al ervaring met voelen, strelen en vingeren. De eerste keer seks hadden de meesten op hun zeventiende, nu wachten jongeren tot na hun achttiende verjaardag.

Ze zijn ook minder gaan drinken. Het alcoholgebruik onder scholieren is spectaculair gedaald. Een kwart van de jongeren drinkt maandelijks, vooral bier of wijn. Dat was in 2003 nog meer dan de helft.

Roken is ook niet zo populair meer. Drie procent van de 12- tot 17-jarigen rookt dagelijks, in 2011 waren dat er twee keer zoveel.

Dat is allemaal gemakkelijk positief uit te leggen. Roken en drinken is slecht voor je, weten jongeren inmiddels. Dat ze later seksueel actief worden zou te maken kunnen hebben met het feit dat jongeren zich weerbaarder voelen dan een paar jaar geleden.

Undercover

"Als dat de verklaring is, lijkt me die positief", zegt sociologe Sylvia Holla. Ze deed in 2014 onderzoek naar de seksuele ontwikkeling en seksuele handelingen van tieners, onder meer door maandenlang undercover te werken in een bar. Seksualiteit is in de pubertijd een van de belangrijkste thema's voor jongeren. "Echt ontzettend belangrijk, het is een onderdeel van de identiteit dat er voorheen nog niet was. Dus het is sowieso spannend en bij uitstek een kans om je op een nieuwe manier te leren verhouden tot anderen."

In de bar waar Holla werkte werd vooral 'geschuurd': een meisje draait en drukt haar billen tegen de jongen die achter haar staat. "Dat ziet er best heftig uit maar is eigenlijk vrij onschuldig", zegt Holla. "Het is voor jongeren een veilige manier om voor het eerst dicht tegen elkaar aan te staan en het idee van seks een beetje af te tasten. Het is een onderdeel van het seksuele leerproces." Een gesprek hoeft er niet aan dat schuren vooraf te gaan, en zoenen is ook niet noodzakelijk.

De beeldcultuur is explicieter geworden. Maar er is nooit een studie geweest die aantoont dat specifieke beelden daadwerkelijk leiden tot bepaald gedrag

Van de alomtegenwoordigheid van seksualiteit in films, reclames en op social media lijken pubers weinig onder de indruk, in ieder geval worden ze er zelf niet enorm opgewonden van. "De beeldcultuur is explicieter geworden. Maar er is nooit een studie geweest die aantoont dat specifieke beelden daadwerkelijk leiden tot bepaald gedrag. Ik kan me bovendien voorstellen dat jongeren ook mediawijzer zijn geworden: dat ze niet alles op beeld voor waar aannemen en op zichzelf betrekken."

Ook de invloed van alcohol op al dan niet zoenen of vrijen is in deze levensfase niet zo groot. Het zijn vooral volwassenen die met een extra wijntje op sneller over hun grenzen heengaan of eindelijk eens over hun schroom heenstappen, blijkt uit onderzoek.