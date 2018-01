Psycholoog ziet meer stress en angst in Groninger bevingsgebied

De aardbeving zoals die van maandag is voor veel Groningers een bron van psychische klachten, stress en ontevredenheid. “De aardbevingen in Groningen leiden niet alleen tot acute stress, maar speelt ook in op chronische angsten: welke schade is er nu weer? Moet ik weer procederen? Is dit de voorbode van nog meer bevingen?” zegt sociaal psycholoog Katherine Stroebe die namens de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) onderzoek doet naar de immateriële effecten van de aardbevingen.

Lees verder na de advertentie

Wij zien de afgelopen twee jaar een afname in de gezondheid van mensen, vooral bij degenen die meerdere keren schade hebben gehad aan hun huis'

Alle onzekerheid heeft tot gevolg dat de klachten over gezondheid in het Groninger aardbevingsgebied toenemen. En naarmate bewoners in het gaswinningsgebied meer schade aan de eigen woning hebben, ontwikkelen ze meer gezondheidsklachten, blijkt uit onderzoek van de RuG onder de naam ‘Gronings Perspectief’ waarvan Stroebe een van de onderzoeksleiders is. “Wij zien de afgelopen twee jaar een afname in de gezondheid van mensen, vooral bij degenen die meerdere keren schade hebben gehad aan hun huis. Ze kampen met het voortschrijden van de tijd vaker met psychische klachten, zoals depressie, en met klachten als hartkloppingen en hoofdpijn.”'