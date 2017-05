Psychisch verzuim blijkt vrij simpel te voorspellen

Met een eenvoudige vragenlijst valt goed in kaart te brengen welke werknemers een grote kans lopen om uit te vallen wegens werkstress, een burn-out of depressie. De politie in Noord-Nederland kwam daar bijna per ongeluk achter. Bij de politie wordt meer dan een derde van het ziekteverzuim veroorzaakt door psychische klachten.

De politie ontdekte dat veel collega’s die waren uitgevallen met psychische klachten een jaar eerder totaal andere antwoorden hadden gegeven in een werknemerstevredenheidsonderzoek. “Dat inspireerde ons om verder te zoeken. De voorspellende kracht van de meting blijkt zeer veelbelovend”, vertelt kwaliteitsonderzoeker Johan Huizing, tot 2016 in dienst bij de politie. “Het is vooral een samenstel van factoren dat verantwoordelijk is voor uitval.”

Hoge werkdruk en gebrek aan energie tijdens het werk zijn bijvoorbeeld risicofactoren die uitval met psychische klachten kunnen voorspellen. Maar deze twee zijn niet voldoende. Als iemand ondanks zware omstandigheden veel plezier ervaart in het werk kan diegene het heel lang volhouden. Dan kan werkdruk deze werknemers juist op de been houden in plaats van ze te vloeren.

Als iemand echter ook ontevreden raakt over het werk, dan moeten er alarmbellen afgaan. Andere factoren die meetellen in de voorspelling of iemand binnen een jaar gaat uitvallen omdat het te veel wordt, zijn onvrede over de loopbaanmogelijkheden of over het gebrek aan afwisseling. Ook daar geldt weer dat sommige mensen prima gedijen bij repetitief werk met weinig doorgroeimogelijkheden. Een grote kans dat iemand uitvalt is er pas na een optelsom van risicofactoren.

“Het bijzondere van deze methode is dat bij een specifieke combinatie van uitkomsten er bijna 100 procent zekerheid is dat diegene het niet redt en binnen een jaar uitvalt”, aldus Huizing. Dan kan er vervolgens actie worden ondernomen. Maar daarvoor moet je wel weten wie in de risicogroep valt. En daar knelt de schoen. Vanwege privacywetgeving mogen de resultaten van tevredenheidsonderzoeken niet herleidbaar naar de personen worden gebruikt.

Geanonimiseerd rapport Er kan wel per afdeling een geanonimiseerd rapport worden gemaakt van de knelpunten die werknemers ervaren. En zo kan een leidinggevende er toch mee aan de slag. Er zijn al meerdere bedrijfjes die vragenlijstonderzoeken hanteren gericht op de gezondheid in relatie met het werk. Een groot voordeel van deze methode is dat-ie vrij goedkoop is. Een ander voordeel van een tevredenheidsmonitor is de laagdrempeligheid. Bij een preventief medisch onderzoek dat al veel werkgevers hanteren, komen er bloeddrukmeters aan te pas en loopbanden en weegschalen. Dat kan afschrikken. Liever vullen werknemers een vragenlijst in over het werk en de omstandigheden. Als de medewerker het wil, kan hij zijn eigen uitslag krijgen. Bij een groot risico op uitval vanwege psychische problemen, kan er aangeboden worden dat een bedrijfsarts nader onderzoek doet. Huizing: “Vooralsnog blijkt echter dat veel mensen dat niet willen. Er is nog veel wantrouwen richting werkgevers en leidinggevenden en soms ook richting de bedrijfsarts. Daar is nog een wereld te winnen.”

