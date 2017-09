Psychiatrisch patiënt 'mishandeld' met taser

De inzet van stroomstootwapens om psychiatrische patiënten rustig te krijgen, grenst aan mishandeling en is in strijd met de mensenrechten. Dat zeggen Amnesty International en patiënten- en familieorganisaties in de GGZ. Aanleiding is een incident in de instelling Bavo Europoort in Capelle aan de IJssel in juli, waarbij een psychiatrisch patiënt in de separeercel is getaserd.

Voor zover bekend is het de eerste keer dat het wapen - dat dit jaar door 300 agenten wordt getest - is ingezet bij een psychiatrisch patiënt in een instelling. De producent van de taser raadt juist af om het te gebruiken bij mensen met psychische problemen, omdat de effecten alleen op gezonde mensen onderzocht zijn.

Hoe diep kunnen we zinken bij mensen in een toch al kwetsbare positie?

Opschorting Amnesty eist de directe opschorting van stroomstootwapens door de politie na dit incident. Zij vreest voor de rechten van psychiatrisch patiënten nu de taser in zwang raakt en tegelijkertijd het aantal incidenten met verwarde mensen waarbij de politie betrokken is, toeneemt. Volgens Amnesty zijn er aanwijzingen dat de inzet van stroomstootwapen voor deze groep levensbedreigend is. Volgens de familie van de Rotterdamse patiënt, die tijdens het incident psychotisch was, is hij niet van een afstand maar op het lichaam getaserd is via de zogenoemde ‘drive-stun’ modus. Dat zorgt niet voor tijdelijke verdoving maar voor ‘extreme pijnschoten’ en duidt op een ‘wrede en onmenselijke behandeling’, zegt Amnesty. De politie wil dit niet bevestigen. Wel bevestigt zij dat agenten op 17 juli zijn uitgerukt naar Bavo Europoort, alwaar zij geconfronteerd werden met ‘een doorgedraaide patiënt’, aldus een woordvoerder. “De man was een gevaar voor zichzelf, het personeel en de agenten. Met schilden kregen de agenten de man niet in bedwang en dat is toch een beproefd middel. Inzet van het stroomstootwapen waarborgde de veiligheid van iedereen en de man kon zo zijn medicatie toegediend krijgen.”

Kwetsbare positie De organisaties vragen zich af hoe de patiënt een gevaar voor zijn omgeving kon vormen als hij al in de separeercel zat: een afgesloten ruimte waarin alleen een bed en een wc staan. “Deze mensen hebben zorg nodig, in plaats van tasers. Hoe diep kunnen we zinken bij mensen in een toch al kwetsbare positie?”, zegt Bert Stavenuiter namens patiëntenkoepel MIND en Ypsilon, de vereniging voor familie van psychiatrisch patiënten. Parnassia Groep, waar Bavo Europoort onder valt, wil vanuit beroepsgeheim niet ingaan op dit incident. “Dat mogen we wettelijk niet”, zegt een woordvoerder. Wel wil de instelling kwijt dat de inzet van een taser bij een psychiatrisch patiënt voor hen nieuw is. De politie in Rotterdam is sinds begin dit jaar bezig met een proef. Het is ongeveer vijftien keer per jaar nodig om de politie in te schakelen, aldus de woordvoerder. “De politie neemt de regie over en is vanaf dat moment verantwoordelijk. Zij schat in welk middel zij gebruikt, om zo snel mogelijk de situatie onder controle te krijgen met de minste schade voor de patiënt. Parnassia Groep respecteert de deskundigheid van de politie en de taak die zij uitvoeren.” De moeder van de patiënt, Astrid Vos, heeft een klacht ingediend bij de instelling en ook bij de inspectie voor de gezondheidszorg. Zij hoorde een aantal dagen later, tijdens een verjaardagsbezoek aan haar zoon, pas van het incident. Haar zoon liet toen zo’n dertig wondjes op zijn rug zien, veroorzaakt door de taser. “Dit moet toch niet mogen. Mijn zoon is mishandeld”, aldus Vos.

