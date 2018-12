Protheses geven het leven in de Centraal Afrikaanse Republiek weer wat kleur

Exaucé Bagaza (5) kan zijn ogen niet van de grond houden. Daar beneden staan niet een, maar twee voeten, gestoken in witte gymschoenen met groene glitters. Onwennig leunt hij met zijn rechterheup op zijn nieuwe been, een donkerbruine prothese gemaakt van polypropyleen. De fysiotherapeut steekt zijn handen naar hem uit. “Kom maar.”

Exaucé is al bijna zijn hele leven gehandicapt. Als baby lag hij tegen de borst van zijn moeder toen een rebellenkogel zijn rechterbovenbeen doorboorde. Enkele momenten eerder waren Exaucé en zijn familie hun woonplaats, de noordelijke stad Kaga-Bandoro, ontvlucht.

Sinds zes jaar geleden een burgeroorlog uitbrak in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) telt het land significant meer geamputeerden, stelt Godefroy Bombaida, de directeur van l’Association Nationale de Rééducation et d’Appareillage de Centrafrique (ANRAC). Met cijfers kan hij het niet onderbouwen. Maar, zegt hij: “We hebben het nog nooit zo druk gehad als nu”.

Onderaan ladder

De kliniek en fabriek in één is de enige plek in het land waar protheses verkrijgbaar zijn. Terwijl aan de voorkant patiënten worden ontvangen, zwoegen technici in de achtergelegen ruimte rondom een lange houten werkbank. Daar gaat een schroef in een kunstarm, een kunststof plaat verdwijnt in de oven.

Het onderbeen van oud-militair Mathias Siobendo (54) wordt nog even tegen de schuurmachine gehouden, alvorens hij het mag passen. Eerder dit jaar raakte hij zwaargewond bij een aanval tijdens een kerkdienst. De voormalig korporaal bestudeert zijn nieuwe been in de spiegel. “Het is niet anders”, zegt hij met een verbeten glimlach.

Wie in de CAR invalide raakt, belandt onmiddellijk onderaan de maatschappelijke ladder, zegt Juvénal Baganito. “Het is hier ieder voor zich.” Als tiener raakte hij zijn linkerbeen kwijt bij een auto-ongeluk. Na een studie in het buitenland keerde hij terug naar de plek die hem ‘zijn tweede leven’ bezorgde; in het centrum heeft hij inmiddels al tientallen protheses vervaardigd, inclusief het zijne.

Exaucé heeft nog wel een vraag: of hij de schoenen ook mag houden?

Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch gaan invaliden in de CAR ‘gebukt onder buitenproportioneel lijden’. De toegang tot basisvoorzieningen en zorg is voor hen, zeker in vluchtelingenkampen, beperkt. Op hulp van de overheid kunnen ze niet rekenen.