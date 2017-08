Protest tegen uitzetten van kinderen tijdens kabinetsformatie

De uitzetting vindt plaats terwijl het debat over het Kinderpardon controversieel is verklaard. Howick en Lily werden geboren in Rusland, maar kwamen op jonge leeftijd met hun alleenstaande moeder naar Nederland. Ze gaan al hun hele leven naar een Nederlandse school en spreken de taal vloeiend.

Het lijkt er nu echter op dat zij het nieuwe schooljaar in Armenië moeten starten, een land waar ze nog nooit zijn geweest. Afgelopen dinsdag werd de moeder van Howick en Lily opgepakt. Dienst Terugkeer en Vertrek wil haar maandag uitzetten naar Armenië, al dan niet met haar kinderen.

Te strenge criteria De twee deden eerder een beroep op het Kinderpardon, maar ze werden afgewezen op basis van het ‘meewerkcriterium’. Het gezin zou niet goed hebben meegewerkt aan vrijwillige uitzetting, en verliest daarom het recht op een verblijfsvergunning. Het is precies dit meewerkcriterium dat politiek onder vuur ligt. Het Kinderpardon van 2013 wordt vaak bekritiseerd omdat de eisen te streng zouden zijn. Van alle kinderen die een beroep deden op de regeling, werd 96 procent afgewezen. Er bestaat een reële kans dat Howick en Lily wel een ver­blijfs­ver­gun­ning krijgen, als de staats­se­cre­ta­ris de motie in acht neemt Jurist Martin Vegter De Tweede Kamer stemde daarom in februari van dit jaar in met een motie die het meewerkcriterium zou verruimen. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff besloot de motie toen niet uit te voeren, omdat het volgens hem aan het nieuwe kabinet is om hier een beslissing over te nemen. “Er bestaat een reële kans dat Howick en Lily wel een verblijfsvergunning krijgen, als de staatssecretaris de motie in acht neemt”, stelt Martin Vegter, jurist bij Defence for Children.

'Lopende zaak' Volgens het ministerie valt de uitzetting onder uitvoering van dagelijks beleid. Het controversieel verklaren van een onderwerp houdt in dat er geen nieuw beleid wordt gemaakt, zoals bij uitvoering van de motie het geval zou zijn. De uitzetting daarentegen is slechts de uitvoering van al langer bestaand beleid. Een ‘lopende zaak’ zoals ze dat in Den Haag noemen. “Onacceptabel”, vindt Vegter deze beredenering. “Bij veel beleidsterreinen is het prima als uitvoering doorgaat tijdens de kabinetsformatie, maar de uitzetting van dit gezin is een onomkeerbare handeling met grote gevolgen.” Defence for Children hoopt dat de staatssecretaris voor maandag alsnog besluit om de uitzetting tegen te houden en roepen alle partijen op hier op aan te dringen.

