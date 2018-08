Prostitutieregels in Amsterdam zijn te vergaand volgens de rechter

De Raad bevestigt dat de tijd dat een werkruimte aan één sekswerker mag worden verhuurd, begrensd is tot zes dagen per week en 11 uur per dag, zoals de gemeente Amsterdam wil. Ook stemt de RvS in met de regel dat raamprostitutiebedrijven intakegesprekken moeten voeren met sekswerkers, om te controleren of zij zelfstandig werken. Die eisen zijn volgend de Raad inderdaad bedoeld om uitbuiting tegen te gaan en goede omstandigheden voor sekswerkers te garanderen, zoals de gemeente Amsterdam beoogt.

Ook gaat er een streep door de voorwaarde dat raam­ex­ploi­tan­ten ver­ant­woor­de­lijk zijn voor overtredingen van de hygiëneregels binnenskamers

De rechter had vorig jaar raamexploitanten en sekswerkers gelijk gegeven toen zij zich keerden tegen wat in hun ogen gemeentelijke betutteling is. Zij beriepen zich op Europese regels over de vrijheid van dienstverlening. Daarop ging de burgemeester in hoger beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verslag intakegesprekken Maar in de uitspraak staat ook met welke vergunningsvoorwaarden voor raamprostitutie de gemeente moet inbinden. Zo was een eis in de vergunning dat een verslag van de intakegesprekken beschikbaar moet zijn voor toezichthouders van de gemeente. Dat mag niet schriftelijk worden doorgestuurd en bewaard, aldus de Raad. Gegevens over het professionele seksuele leven van sekswerkers zijn privé. Ook gaat er een streep door de voorwaarde dat raamexploitanten verantwoordelijk zijn voor overtredingen van de hygiëneregels binnenskamers. Zij hebben daarop geen zicht en kunnen er geen invloed op uitoefenen. Verder is de eis dat een exploitant lopend binnen twaalf minuten aanwezig moet kunnen zijn als een toezichthouder dat vraagt, te verstrekkend. De gemeente Amsterdam wil nog niet reageren op de uitspraak.

