ProRail betaalt miljoenen voor grond die eerder voor weinig was aangeboden

ProRail heeft stukken grond langs het spoor voor ruim achttien miljoen euro aangekocht, terwijl de spoorwegbeheerder deze jaren eerder voor vrijwel niets had kunnen overnemen. Dat schrijft het AD. Volgens de krant was een Rotterdamse zakenman het staatsbedrijf en het ministerie van infrastructuur te slim af.

Het gaat om honderden kleine percelen langs het spoor, verspreid over heel Nederland. Sommige hiervan zijn slechts dertig centimeter breed. NS Vastgoed beheerde de grond, maar wilde er al jaren vanaf. Zowel in 2005 als in 2010 bood het vastgoedbedrijf van de NS de grond ProRail aan, maar kreeg nul op het rekest.

ProRail zag af van de grond na een negatief advies van het toenmalige ministerie van verkeer en waterstaat. De noodzaak om de percelen aan te schaffen ontbrak. De grond werd aangeboden aan een Rotterdamse vastgoedondernemer. Hij ging wel op het aanbod in en nam de percelen over van de NS, met daarbij de verplichting om ze te onderhouden. Hiervoor kreeg de ondernemer acht miljoen euro van de NS.

Rechter

Later bleek dat ProRail de grond toch nodig had, onder meer voor de aanleg van spoorbruggen, overgangen en hekken die suïcide moeten voorkomen. ProRail vocht jarenlang een juridisch conflict uit met de Rotterdamse eigenaar, die meerdere keren naar de rechter stapte, omdat ProRail op zijn grond actief was. Uiteindelijk nam de spoorbeheerder de stukken grond vorig jaar alsnog over van de Rotterdammer, en betaalde daar 18,1 miljoen euro voor. Volgens het AD heeft de ondernemer nooit een cent voor de percelen betaald.

ProRail laat Trouw weten dat ze eerder inderdaad hebben afgezien van de koop van de gronden, maar dat daar in het verleden wel een bedrag tegenover stond en dat ze dus niet gratis waren over te nemen. Tegen het AD zei een woordvoerder dat het achteraf makkelijk praten is. “Niemand had van tevoren kunnen bedenken dat het zo zou lopen. Dit zijn handige jongens, die ergens geld in zien.”