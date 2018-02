Prins Mantelzorg duwt de rolstoel voort

Met de handen in elkaar verstrengeld, kijkt een ouder koppel in het Maastrichtse zorgcentrum Lenculenhof naar het carnavalsoptreden. De een draagt een rieten hoed met bloemen, de ander een boa in de carnavalskleuren rood, geel en groen. Gebonden aan de rolstoel kunnen zij niet meedoen aan de polonaise, laat staan de deur uit om carnaval te vieren. Het is de taak van Prins Carnaval het feest naar hen te brengen.

Lees verder na de advertentie

Dit jaar berust die opdracht bij Rolam Nievergeld (41) van carnavalsvereniging De Tempeleers. Hij is dit jaar Prins Carnaval van 'Groet-Mestreech'. En dat vraagt de nodige offers van Rolam de Eerste. Vandaag geen bier, maar gewoon een watertje: de prins moet goed blijven.

Zijn werk als manager bij een groot bedrijf heeft hij voor een maand stilgelegd. In die tijd brengt hij 273 bezoeken, waarvan ruim de helft aan maatschappelijke organisaties: van ziekenhuizen en scholen tot aan goede doelen en verpleeghuizen. "Naar die activiteiten keek ik het meest uit", zegt Nievergeld luidkeels om boven de muziek in het zorgcentrum uit te komen. "Carnaval draait om samenkomen. Voor iedereen."

Volksfeest Op de voorste rij zit Pie I, de prins van het verpleeghuis. Die heeft enkel vrouwen in zijn Raad van Elf. Een behoorlijk tegenwicht voor Rolam I, die in zijn eigen raad alleen mannen heeft opgenomen. Zijn vereniging is van oudsher een mannenclub. Hun bezoek helpt de traditie in stand te houden, zegt Nadja Comans, wijkmanager van Envida, de zorgorganisatie waar Lenculenhof toe behoort. "Iedereen hier heeft carnaval met de paplepel ingegoten gekregen. Het zit in hun bloed. Onze bewoners zijn helaas niet meer zelfstandig in staat om dit volksfeest te kunnen vieren, maar hun hart ligt nog wel bij carnaval." Tekst gaat verder onder de afbeelding © Koen Verheijden Al sinds de jaren zestig gaat de prins van Maastricht op bezoek bij verzorgingstehuis Lenculenhof, voorheen Klevarie. In de volksmond wordt deze avond ook wel de 'Klevariezitting' genoemd. Bekende Maastrichtse volkszangers entertainen de ruim tweehonderd ouderen in de royaal versierde zaal. De prins en De Tempeleers bewegen zich feestend door de rijen met rolstoelen. Af en toe wordt er een al dansend vooruit geduwd. Daar waar het kan, proberen de senioren op te staan om mee te doen. Als dat niet lukt, dan bewegen ze hun lichamen zachtjes mee op de maat van de harmonie.

Nostalgie Wie denkt dat de prins op carnavalsmaandag alleen maar op straat loopt te hossen, zit verkeerd: de prins gaat trouw op bezoek bij patiënten in het ziekenhuis. Met een blik op de ouderen vertelt hij over de samenwerking met de liefdadigheidsstichting De Gouwe. "Op verschillende basisscholen hebben we carnavalspakjes ingezameld om ze later uit te delen aan gezinnen die het moeilijk hebben. Nu hoeven kinderen zich niet meer te schamen door zonder kostuum carnaval te vieren." Voor bewoner Sjef Gerardu (89) is het bepaald niet zijn eerste viering . "Carnaval is meer dan gezelligheid. Het gaat om herinneringen." En die worden opgehaald door oude Maastrichtse carnavalsliederen. "Net werd 'D'n Drekmaan' (de vuilnisman red.) gezongen. Dat is een liedje uit mijn jeugd", zegt Gerardu. "Ik was vroeger ook een tijdje vuilnisman." Volgens hem is het feest onmisbaar. "Als ik straks in bed lig, dan kan ik het eerste uur niet slapen. De avond speelt zich dan nog een keer af."