Prins Carnaval is bijna altijd een man, maar de vrouwen winnen terrein

Nee, ze heeft de komende dagen geen steek op haar hoofd. Wel een kroontje. En het traditionele kostuum van haar mannelijke voorgangers is vervangen door een rode jurk. Prinses Claudieke van Strijkersgat, zoals Oostelbeers met carnaval heet, gaat de komende dagen op haar eigen wijze voorop in het lokale carnaval. Voor de derde keer alweer.

Lees verder na de advertentie

Waar in de meeste zuidelijke plaatsen officiële functies louter door mannen worden vertolkt en er niet eens over wordt nagedacht vrouwen toe te laten, vormt Oostelbeers de totale uitzondering. Want niet alleen is de Prins een Prinses, ook de Raad van Elf is hier de Raad van Prinsessen.

Toegegeven, het is uit nood geboren. Nadat het carnaval in Oostelbeers zes jaar geleden volledig op apegapen lag doordat de organiserende vereniging nog maar enkele leden telde, stonden er plotseling 25 vrouwen op. En zie, carnaval leeft weer. Prinses Claudieke, in het dagelijks leven Claudi Hoppenbrouwers: “Iedereen was blij dat het feest door kon gaan. Er is nooit iemand sceptisch over geweest. Misschien scheelt het dat wij altijd al een vrouw in de mannenraad hadden. In veel plaatsen willen de verenigingen daar niet aan. Ook Middelbeers, ons buurdorp, is terughoudend. Daar mogen zelfs geen meisjes in de jeugdraad.”

De ontwikkeling is moeilijk tegen te houden, wat je er ook van vindt Theo Fransen, socioloog en carnavalsdeskundige

Tilburg Maar er lijkt links en rechts wat te veranderen. Als eerste grote stad wijzigt Tilburg dit voorjaar de statuten, zodat ook vrouwen een officiële carnavalsfunctie kunnen krijgen. Aanleiding was een open brief van drie vrouwelijke gemeenteraadsleden die pleitten voor een dialoog over dit onderwerp. “Er was veel steun voor die brief”, zegt voorzitter Freek Verhaaf van de Carnavalsstichting Tilburg. “De opstellers noemden de situatie hopeloos ouderwets en dat is ze natuurlijk ook. De statuten stammen uit de tijd dat al die functies door mannen werden uitgevoerd. We hebben een adviescommissie in het leven geroepen om het draagvlak binnen de carnavalsgemeenschap te onderzoeken. Dat is wisselend. Veel mensen zijn heel vooruitstrevend, anderen willen het niet zo maar omgooien.” De statutenwijziging maakt de weg vrij voor een vrouw aan het carnavalsbewind. Dat wil volgens Verhaaf niet zeggen dat Tilburg binnen een paar jaar ook daadwerkelijk een Prinses heeft. Verhaaf: “Veel mensen moeten wennen aan het idee, dat duurt even. Je moet je realiseren dat carnaval in het zuiden een heel emotioneel beladen feest is. Als stichting hebben wij geen belang bij het geslacht van de voorganger, maar ik denk dat het nog wel een paar jaar kan duren voordat er echt een vrouw wordt benoemd.”

Zucht Theo Fransen zucht even. De Venlose socioloog en carnavalsdeskundige wikt en weegt zijn woorden. “De ontwikkeling is moeilijk tegen te houden, wat je er ook van vindt”, zegt hij. “De meest historische verenigingen zullen voorlopig aan de rem blijven hangen, een vrouwelijke Prins past niet bij de tradities en protocollen. Jongere verenigingen hebben er minder moeite mee. Er speelt natuurlijk ook een onderstroom van emancipatie.” Prinses Claudieke van Strijkersgat (Oostelbeers). © Joris van Gennip Zelf heeft hij zijn bedenkingen, ‘al heeft het ook zijn charmes en zijn vrouwen kleurrijker’. “Maar de tradities zijn oud en hebben hun oorsprong in het christendom. We moeten die toch een beetje respecteren. Alleen dan zorgen we ervoor dat mensen iets van carnaval blijven snappen.” Fransen wijst erop dat er in Babylon al een soort Prins Carnaval bestond. “Een persoonlijkheid die aan het einde van het jaar tijdens feestelijkheden de plaats innam van de echte koning. Een nepkoning dus. Maar altijd een man. Vrouwen komen in de verhalen niet voor.” Dat er nu toch Prinsessen opduiken, wijt Fransen aan het verschuivende karakter van de rol. “Zeker in kleinere plaatsen, waar die rol minder protocollair is. Het is een strijd tussen de traditionelen en de modernen. In Maastricht, Den Bosch, Breda en Bergen op Zoom zie ik niet snel een vrouw als Prins komen. Dat Tilburg de deur wel opent, komt doordat de stad relatief nieuw is in carnavalsland. De stad heeft minder traditie en wordt niet geremd door protocollen.”

Pittige discussie Ook in Weert is het onderwerp sinds enkele maanden actueel. Net als in Tilburg nam een gemeenteraadslid het voortouw en stelde het aan de orde in een raadsvergadering. Het leidde tot een pittige discussie, die de initiatiefneemster niets opleverde. Voorzitter Stan Ockers van De Rogstaekers, de vereniging die het carnaval organiseert, baalt van de publiciteit die loskwam. ‘RTL Late Night’ stuurde zelfs een verslaggever naar Weert om de stemming te peilen. De conclusie luidde dat de meeste carnavalsvierders liever vasthouden aan een mannelijke Prins. Sommige oud-Prinsen waren het er niet mee eens, later trokken ze bij. Eentje kwam officieel zijn excuses aanbieden. Betke Luijbregts, ooit Prins Betke d’n Urste Aan de vooravond van carnaval wenst Ockers niet op het onderwerp in te gaan. Zijn argument toont aan hoe gevoelig het ligt: “Ik wil voorkomen dat het een zwartepietendiscussie wordt”. In de vorige eeuw moest je vrouwelijke Prinsen met een vergrootglas zoeken. In 1969 was daar Prinses Anny in Someren-Heide, zes jaar later regeerde Prinses Bep I over Grashoek. Daarna duurde het tot 1998 voordat Prins Betke d’n Urste de macht kreeg over Striepersgat (Valkenswaard). “Dat was een zware dobber”, herinnert de nu 64-jarige Betke Luijbregts zich. “Ik had mannelijke concurrentie, de benoeming was met de hakken over de sloot. Maar ik was blij dat er andere kandidaten waren. Er werd echt voor mij gekozen, het gebeurde niet omdat er niemand anders was.” In tegenstelling tot veel van haar collega’s noemde Betke zich Prins in plaats van Prinses. Dat was niet zonder reden. “Het is een functie, zoals burgemeester of minister. Die noem je ook niet anders als het een vrouw is. Er zijn plaatsen waar een prinsenpaar wordt gekozen, maar daar staat de Prinses feitelijk naast de Prins Carnaval. Ik wilde laten zien dat ik de echte Prins was.”

Hoogtepunt Twee decennia later noemt Luijbregts dat carnavalsjaar nog steeds het hoogtepunt uit haar leven. Al was er aanvankelijk wel tegenstand. “Sommige oud-Prinsen vroegen zich af wat er gebeurde, ze waren het er niet mee eens. Later trokken ze bij. Eentje – hij is inmiddels overleden – kwam naderhand officieel zijn excuses aanbieden. Hij had me een heel leuke Prins gevonden.” Toch heeft Betke nooit een opvolger gehad in Valkenswaard. Hoewel elke benoeming met de grootst mogelijke geheimhouding gepaard gaat, weet ze dat zich nog weleens een vrouw kandidaat heeft gesteld. “Een echt carnavalsdier, maar ze haalde het niet. Ik denk dat het met haar vrouw-zijn te maken had, als man was ze het geworden. Het blijft toch een mannenbolwerk.”

Vastelaovondhertje In Ohé en Laak brokkelt dat bolwerk langzaam af. Prinses Suus I is er de komende dagen de baas. Na Prinses Wendy I in 2014 is ze al de tweede van het andere geslacht. En nog iets: Suus is niet alleen vrouw, ze is ook nog eens een geboren Gelderse. “Al spreek ik inmiddels vloeiend plat, hoor.” Ook in het Midden-Limburgse dorp kwam de kentering min of meer noodgedwongen tot stand. “We hebben maar een beperkt aantal mannen in het dorp. Op een gegeven moment zijn ze op. Maar waarom zou de Prins geen vrouw kunnen zijn? Het gaat er vooral om dat het vastelaovondhertje, het carnavalshart, op de juiste plek zit.” Ze is uiteraard voorstander van meer vrouwen aan de macht. “Maar ik kan me voorstellen dat ze in de grote steden vasthouden aan tradities. Maar als het niet meer gaat, moet je creatief zijn. En tijden veranderen. Ik denk dat veel mensen verrast zouden zijn als ze het anders gingen doen.” Want soms is een vrouwelijke Prins gewoon leuker, vindt ook Prinses Claudieke. “Zou een man beter carnaval kunnen vieren dan een vrouw? Bij ons stonden vroeger de mannen gewoon aan de bar. Wij doen mee aan de polonaise. Daardoor krijgen anderen er ook meer zin in.”

Lees ook:

Het woord carnaval verwijst naar de vleesonthouding die volgt op dit feest Som wordt carnaval gespeld als carneval. Is dat ook correct?, vroeg een lezer aan taalman Ton den Boon.