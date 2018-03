Prijsverschillen tussen ziekenhuizen zeggen niets over kwaliteit

Ook opmerkelijk: het verschilt bij welke zorgverzekeraar een patiënt zijn polis heeft lopen. Zo kan iemand bij CZ bijvoorbeeld duurder uit zijn dan bij Menzis, of andersom. Hoe kan dat, vraagt het Centraal Planbureau zich af in een vandaag verschenen publicatie.

Eerst de cijfers. Het CPB heeft een gemiddelde prijs berekend die een verzekeraar betaalt aan een ziekenhuis voor een bepaalde ingreep. Er zijn ziekenhuizen die 200 procent van deze prijs rekenen terwijl anderen slechts 30 procent van het gemiddelde rekenen. Voor ongeveer de helft van alle behandelingen verschillen minimum en maximum met een factor drie tot zes.

In een markteconomie zegt de prijs normaal gesproken iets over de kwaliteit. Maar zo werkt dat niet met ziekenhuizen.

Sinds 2006 is de zorg in Nederland een markt. Een gereguleerde markt weliswaar waarbij verzekeraars hun best doen om zoveel mogelijk klanten te krijgen door scherp in te kopen bij ziekenhuizen. Deze ziekenhuizen op hun beurt proberen contracten te krijgen van verzekeraars door zo aantrekkelijk mogelijke prijzen. Dat er bij concurrentie prijsverschillen optreden, is logisch. Maar de verschillen zijn volstrekt willekeurig, schrijft het CPB. Zo zijn er geen dure en goedkope ziekenhuizen. Een ziekenhuis kan bijvoorbeeld met orthopedische ingrepen veel goedkoper zijn dan de concurrent terwijl de afdeling dermatologie hogere prijzen rekent dan de rest. Wel zijn de academische centra gemiddeld tien procent duurder dan algemene ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra.

Prijsvorming o ndoorzichtig In een markteconomie zegt de prijs normaal gesproken iets over de kwaliteit. Een T-shirt van 5 euro gaat minder lang mee dan een van 50. Bij ziekenhuizen lijkt het verband tussen prijs en kwaliteit afwezig, stelt het CPB. Dat er toch verschillen zijn, heeft grotendeels te maken met de ondoorzichtige manier waarop prijzen tot stand komen. Dat doen ziekenhuizen niet met opzet. De afgelopen jaren zijn allerlei regels rond ziekenhuisfinanciering veranderd. De macht van verzekeraars kan ook meespelen, stelt het CPB. Hoe machtiger een ziekenhuis is des te zwakker staat de verzekeraar in de onderhandeling. Omgekeerd geldt natuurlijk ook. Amerikaans onderzoek uit 2015 laat zien dat prijzen voor eenzelfde behandeling met een factor zes tot twaalf kunnen verschillen, vooral vanwege de marktmacht van ziekenhuizen en verzekeraars.