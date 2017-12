Prettige Kerst, meneer Van Alphen

De kerkdienst op televisie was net afgelopen toen de telefoon ging. Dat moest het oude zeikwijf zijn. “Dag Cor”, zei Mia. “Ik heb niet veel tijd”, begon het oude zeikwijf. Ze mocht dan weinig tijd hebben, haar stem was net zo lijzig als altijd. “Mijn kinderen komen zo, mijn dochters helemaal uit Brabant hè en alle kleinkinderen komen mee. Alle vier. O nee, vijf. Hoe vind je dat? Nee, ik ben niet eenzaam, niet zoals jij, nou we praten morgen wel verder ik moet nu echt ophangen want mijn zoon kan ieder moment op de stoep staan met zijn nieuwe vriendin. Nou dag.”

“Dag Cor, fijne Kerst”, zei Mia tegen de pieptoon in de hoorn.

Ze staarde een tijdje naar de staartklok die na zestig jaar nog steeds exact vijf minuten per dag achterliep. Daarna naar de foto van Gerrit en Joris op het dressoir. Vader en zoon, naast elkaar nét zonder elkaar te raken. De zoon stak boven de vader uit. Beiden een strenge, bevroren lach. Hetzelfde gezicht tweemaal, met dertig jaar ertussen. Veranderen zouden die gezichten ook niet meer. Ze had al jaren niet gehuild. Tegen anderen zei ze dat al het vocht in haar benen was gaan zitten.

Lekker kort

Cor had het lekker kort gehouden. Doorgaans kwam er pas een eind aan het druilerige gemopper van het oude zeikwijf als Mia haar onderbrak met de mededeling dat ze verder moest bellen. Anders zou men verderop in de cirkel ongerust worden. “O ja meid, je moet die oude zeurpiet nog bellen.” Maar de oude zeurpiet was helemaal geen zeurpiet. Het punt was, hij praatte helemaal niet. Mia wist alleen dat hij Van Alphen heette. Ze hadden de volgende afspraak: Mia liet de telefoon vijf keer overgaan, meneer Van Alphen nam op en legde de hoorn direct weer neer. Wie hij op zijn beurt moest bellen en hoe hij dat deed wist ze niet. Na de eerste keer, ruim een jaar geleden, had ze geen contact meer gehad met meneer Van Alphen, al nam hij trouw iedere dag de telefoon op. Het had iets geruststellends, dat zwijgen. Het was beter dan dat geleuter van Cor. Cor was door haar oudste dochter aangemeld voor de telefooncirkel, Mia had zichzelf aangemeld. Wie meneer Van Alphen had opgegeven was een raadsel. Ze stelde zich voor dat hij een belezen man was met een wit baardje en een adellijke stamboom. Hij had geen tijd voor leuterpraatjes.

Het was tijd. Ze toetste het nummer in en spitste haar oren terwijl de telefoon overging. Zodra hij op zou nemen zou ze ‘Prettige Kerst meneer Van Alphen!’ in de hoorn roepen voordat hij de hoorn weer op de haak kon gooien.