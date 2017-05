President van twee Frankrijken

De termen verschillen, maar de diagnose vertoont treffende overeenkomsten. In Nederland staat hoogopgeleid tegenover laagopgeleid. Kosmopolitisch en tevreden tegenover provinciaal en vaak boos . "De bakfietsende GroenLinks-stemmer kent wel een arme allochtoon, maar geen PVV-stemmer", noteerde de electoraal geograaf Josse de Voogd al in 2012.

De Britse essayist David Goodhart spreekt in een dit jaar verschenen boek van Anywheres en Somewheres. De eerste categorie, de mensen van overal, voelen zich volgens Goodhart op hun gemak in een wereld waarin grenzen vervagen of verdwijnen, waar personen en handelswaar zo vrij mogelijk circuleren. De Somewheres daarentegen, de mensen van ergens, verzetten zich tegen juist tegen de gevolgen van vrijhandel en immigratie.

In Frankrijk heet de grote theoreticus van de kloof Christophe Guilluy, net als De Voogd sociaal-geograaf. Guilluy is de auteur van onder andere 'La France périphérique' (Het Frankrijk van de periferie). Dit boek beschrijft hoe er als het ware twee Frankrijken ontstonden, wat oplettende vakantiegangers bekend zal voorkomen. Er is een Frankrijk van dynamische, grote steden, de zogenoemde metropolen. En er is een Frankrijk van versleten middelgrote en kleine stadjes en rurale gebieden. De finale van de presidentsverkiezingen bevestigde Guilluy's idee. Frankrijk nummer 1 stemde vooral Macron, Frankrijk nummer 2 ging massaal voor Le Pen.

Kleine blanken

De onroerendgoedmarkt speelt in het krachtige narratief van Guilluy de rol van uitvoerder bij het uit elkaar drijven van de twee stukken Frankrijk. In de geglobaliseerde metropolen kunnen eigenlijk alleen nog maar kapitaalkrachtige hogeropgeleiden terecht. Laagopgeleide of ongeschoolde immigranten horen in dit krachtenveld bij de insiders. Want behalve een schreeuwende behoefte aan kader hebben de steden veel goedkope arbeidskrachten nodig in vooral de bouw, de horeca, de schoonmaak en kinderopvang. "In zekere zin zijn zij het personeel van een nieuwe, stedelijke elite", merkt Guilluy op. En het personeel kan terecht in de sociale woningbouw.

Niemand wil een minderheid worden in zijn eigen omgeving, dat is een universeel gegeven

Voor de petits blancs, de kleine blanken, zijn deze wijken geen optie. Met racisme heeft dat niets te maken volgens Guilluy. "Niemand wil een minderheid worden in zijn eigen omgeving, dat is een universeel gegeven."

Globalisering betekent ook dat Europese steden steeds meer op elkaar gaan lijken, signaleert Guilluy. "Je spreekt in de centra overal dezelfde prettige, redelijke en open mensen en er is ook een uniforme esthetiek. Terwijl de arbeider in zijn stinkende dieselauto wordt verdreven, gaat de nieuwe heersende klasse in Parijs, Hamburg of Amsterdam naar cafés met hetzelfde nostalgisch industriële decor."

De marginalsering van de periferie, de metropolisering, de gentrificatie: deze krachten zijn overal in de westerse wereld aan het werk. "Er is een Zweden van de periferie en zelfs een klein land als Nederland heeft een periferie. Globalisering zorgt in alle ontwikkelde landen voor dezelfde dynamiek en hetzelfde type protest."