President Tanzania: Wie zwanger is, mag niet meer naar school

“Zolang ik president ben, zal geen enkele zwangere leerling terug naar school mogen. Zodra je zwanger bent, is het klaar”, zei de president tegen zijn aanhang tijdens een rally eerder deze week. “Vrouwen die net een kind hebben gebaard, kunnen genoeg doen. Ze kunnen beroepsonderwijs volgen of leren naaien.” De president vindt dat jonge moeders de andere meisjes op school alleen maar aan zouden zetten tot seks en immoreel gedrag zouden promoten.

Het is scholen in Tanzania al sinds 1961 bij wet toegestaan zwangere meisjes te verbannen van school. Dat gebeurt dan ook regelmatig. Volgens het Center for Reproductive Rights, een organisatie die zich inzet voor de rechten van vrouwen en meisjes, zijn er tussen 2003 en 2013 al meer dan 55.000 meisjes van school gestuurd omdat ze zwanger waren. Meisjes worden op school regelmatig onderworpen aan zwangerschapstesten die heftig en denigrerend kunnen zijn, schreef de organisatie in een rapport uit 2013.

Schending van mensenrechten Het bannen van zwangere meisjes en jonge moeders is een schending van de mensenrechten, vinden mensen- en vrouwenrechtenorganisaties. Zij grijpen de uitspraken van Magufuli dan ook aan om actie te voeren. Onder de hashtag #stopMagufuli roepen Twitteraars de Tanzaniaanse president op tot verandering van de huidige regels. Ook is er een petitie in het leven geroepen door 29 lokale organisaties, waarin de president wordt opgeroepen regels op te stellen waardoor jonge moeders wel hun opleiding af kunnen maken. In andere Afrikaanse landen zoals Zanzibar, dat een semi-autonoom onderdeel is van Tanzania, bestaan zulke regels al en kunnen jonge moeders na de bevalling terug naar school om hun opleiding af te maken. Meer dan de helft van de vrouwen van negentien jaar heeft al een kind gehad, volgens cijfers van de Tanzaniaanse overheid

Overheid moet zwangerschap juist voorkomen Volgens de wereldwijde organisatie Equality Now, dat zich achter de petitie heeft geschaard, stelt het verbod meisjes ook bloot aan kindhuwelijken en genitale verminking. In plaats van meisjes de schuld te geven en te straffen, zou de Tanzaniaanse overheid moeten helpen tienerzwangerschappen te voorkomen, zegt Faiza Jama Mohamed, de directeur van de Afrikaanse afdeling van Equality Now, tegen de Britse krant The Guardian. “Ze moeten iets doen aan seksueel geweld op school, en aan wat er met meisjes gebeurt op weg van en naar school.” Ook schort het in het land aan seksuele voorlichting. “Niemand vertelt tieners wat er gebeurt als ze seks hebben.” Tanzania heeft diverse verdragen ondertekend waarin het land zich achter het recht op onderwijs voor vrouwen en meisjes schaart. Met de uitspraak spreekt Magufuli die verdragen dus tegen. Tienerzwangerschappen komen veel voor in Tanzania. Meer dan de helft van de vrouwen van negentien jaar heeft al een kind gehad, volgens cijfers van de Tanzaniaanse overheid. Volgens diezelfde cijfers heeft zeven procent van de vrouwen boven de achttien seksueel geweld meegemaakt toen ze nog minderjarig waren. Ook de levensstandaard van vrouwen komt in het geding door de wet. “Onderwijs is belangrijk in de bestrijding van armoede. Het ontzeggen van onderwijs is in strijd met elke poging het land vooruit te helpen”, schrijft Equality Now-programmaleider Christa Stewart in een verklaring. “Door alleen meisjes te straffen en het onderwijs te ontzeggen, straft de overheid hen op basis van hun geslacht en worden ze beperkt in hun toekomst.”

