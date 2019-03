Premier: aanval op Nieuw-Zeeland als multiculturele samenleving

Jacinda Ardern staat voor een politiek waarin zowel daadkracht als vriendelijkheid een plaats hebben. Ze wil een samenleving waarin hartelijkheid en redelijkheid de toon aangeven, bouwt aan een ‘compassionate government’ - een overheid die mededogen laat zien. In haar toespraak sprak ze nog over veertig doden. Later werd dat aantal bijgesteld tot 49.

Velen van u volgen de gebeurtenissen thuis en vragen zich verbijsterd af hoe dit heeft kunnen gebeuren in Nieuw- Zeeland. Wij, Nieuw-Zeeland, wij waren niet het doelwit omdat we een toevluchtsoord zijn voor wie vol haat zit. Wij waren niet het doelwit van deze gruweldaden, omdat we racisme goedpraten of extremisten herbergen. We werden juist gekozen omdat we dit alles níet zijn, nooit zullen zijn. Omdat wij staan voor diversiteit, voor vriendelijkheid, voor mededogen. Omdat we een thuis zijn voor wie die waarden met ons deelt. Een schuilplaats voor wie die nodig heeft.

Tien mensen werden gedood in de moskee aan Linwood Avenue, drie van hen bevonden zich buiten de moskee. Dertig mensen werden gedood in de moskee aan Deans Avenue. Dit is een terroristische aanval. Dit zijn mensen met extremistische opvattingen. Er is voor hen geen plaats in Nieuw Zeeland. Er is voor hen geen plaats in onze wereld.

“Ik ben zojuist volledig geïnformeerd over de gebeurtenissen - gebeurtenissen, zoals we die in Nieuw-Zeeland nog nooit hebben gezien. Ik moet u diep bedroefd meedelen dat veertig mensen het leven lieten, door een daad van extreem geweld - in Christchurch, deze middag.

Wat valt op?

1. Jacinda Ardern ziet dit als een aanval op Nieuw-Zeeland, op de essentie van wat Nieuw-Zeeland is. Nu zeggen politieke leiders vaak iets soortgelijks, na terroristische aanvallen, maar Ardern heeft het over Nieuw-Zeeland als diverse, multiculturele samenleving. Dit is een aanval op diversiteit en multiculturaliteit - die Nieuw Zeeland tot zo’n mooie en goede samenleving maken, waar ze trots op is.

2. Met dat accent op Nieuw-Zeeland als multiculturele samenleving komt een volgende boodschap mee. “They are us”. zei ze in een eerste reactie over de slachtoffers. De aanval op hen is een aanval op ons. Dat klinkt ook in deze reactie door. Dit is niet een aanval op ‘de islamitische gemeenschap’, zoals ze ook had kunnen zeggen, maar op alle Nieuw-Zeelanders.

3. Over de dader(s) is ze heel kort. Die krijgen in ieder geval niet de aandacht waarop ze misschien hoopten. Het gaat ook niet over ‘hard straffen’ en ‘straf niet ontlopen’, maar over ‘er is voor hen geen plaats in Nieuw-Zeeland en de wereld’. ‘Geen plaats’ - ze worden eenvoudigweg verbannen uit Nieuw-Zeeland, want ‘wij verwerpen en veroordelen jullie totaal’. Meer hoeft er over hen niet te worden gezegd. Dat zijn ze niet waard.

Met een slimme term kun je de werkelijkheid niet alleen beschrijven, maar ook maken. Bestuurskundige Hans de Bruijn wijst wekelijks op voorbeelden van framing. Zie ook trouw.nl/framing.