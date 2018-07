Praat in de familie over mantelzorg voor het zover is

Het moet natuurlijk wel gezellig blijven, tijdens familiebarbecues en andere feestjes. Dus nee, nu liever niet praten over ouder worden en mantelzorg. Doe maar later, als het echt zover is. Toch moet dat familiegesprek ter voorbereiding op mantelzorg er wel komen, benadrukt mantelzorgorganisatie Mezzo in een campagne die deze week is gestart. Inge van den Heuvel heeft dat soort gesprekken al gevoerd met haar broer en moeder. “Het zijn mooie, interessante gesprekken en je leert elkaar nóg beter kennen”, zegt ze.

Van den Heuvel is 42, haar moeder 65. Mantelzorg is dus nog ver weg. Ook voor haar vader, die voor zijn werk veel in het buitenland zit en daardoor het gesprek miste. Of eigenlijk: de gesprekken. Van den Heuvel voerde er twee. Eerst een met haar moeder, daarna met haar broer.

Veel gesprekken zijn redelijk oppervlakkig in fa­mi­lie­con­tac­ten. Dit was diepgaand en maakt je band nog nauwer

“Het heeft iets kunstmatigs omdat je het gesprek plant”, zegt Van den Heuvel. “Mijn broer en ik hebben er een middagje uit van gemaakt. Eerst zijn we gaan wandelen en daarna naar een cafeetje gegaan om het gesprek te voeren. Je kunt wel over mantelzorg praten tijdens de kerst of een dinertje, maar dat werkt niet. Er is altijd wel een kind dat om aandacht vraagt. De eerste minuut was wat onwennig, maar al snel werd het interessant. Je luistert, vraagt door en krijgt meer inzicht in hoe iedereen in dit onderwerp staat.”

Van den Heuvel kwam niet zelf spontaan op het idee om het voorbereidingsgesprek te voeren. Ze deed mee aan een onderzoeksproject waarbij onder meer de TU Delft, zorgorganisaties en verzekeraars betrokken waren. Ze kreeg opdrachten, zoals: teken je netwerk. Dat bleek groter dan gedacht.

“Er was ook een opdracht om elkaar vragen te stellen”, zegt Van den Heuvel. “Ik vroeg mijn moeder naar de lessen die ze mij wilde meegeven vanuit haar eigen ervaringen als mantelzorger.”

Haar moeder zorgde voor haar moeder en had verschillende mantelzorgtaken voor andere familieleden. “Het is heel dankbaar maar je moet opletten dat je er ook zelf toe blijft doen, zei mijn moeder. Daarom is ze wat terughoudend en wil ze absoluut ons gezin niet ontregelen. Maar ik wil juist wel voor haar zorgen en niet in een verpleeghuis stoppen.”

Van den Heuvel en haar broer hebben elkaar door de gesprekken beter leren kennen. “Veel gesprekken zijn redelijk oppervlakkig in familiecontacten. Dit was diepgaand en maakt je band nog nauwer. We vinden al steun bij elkaar voordat het zover is dat we moeten mantelzorgen.”