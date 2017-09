Praat eens met dieren en luister naar ze, zegt filosoof Eva Meijer

Dieren hebben ook politieke belangen, en de mens moet meer met hen in gesprek, stelt filosoof Eva Meijer (1980) van de Universiteit van Amsterdam in haar proefschrift. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat Schiphol nodeloos overvliegende ganzen moet doodschieten op de landingsbaan.

"O nee? Prairiehonden laten elkaar met specifieke klanken weten dat er mensen aankomen. Niet alleen dat, ook hoe lang die mensen zijn en zelfs welke kleur kleren ze dragen. Vleermuizen geven elkaar op soortgelijke wijze namen en roddelen over elkaar. En dolfijnen stellen zichzelf voor met hun 'naam' - lees: een specifieke piep of klikgeluid - als ze zich bij een nieuwe groep voegen."

Touché. Maar toch voelt het alsof deze dieren varen op instinct, waar mensen dan hun ratio hebben.

"Dat dieren alleen instinct hebben klopt niet, het is een misvatting die begon bij de middeleeuwse kerkgeleerde en filosoof Thomas van Aquino en een eigen leven is gaan leiden. Er zijn verhalen bekend over orang- oetans die goed doorhadden dat ze gevangen zaten in een dierentuin. Constant probeerden ze uit te breken. Ze verstopten stenen om sloten mee kapot te slaan, vertelden elkaar waar ze die verstopten en bereidden de hele ontsnapping voor. Kortom: zij kunnen reflecteren op hun situatie in gevangenschap. Als mensen gevangen zaten en wilden ontsnappen, zouden we dat ook politiek noemen."