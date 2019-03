Portugese speelgoedreus werpt zich op als Intertoys-redder

Intertoys blijft aanwezig in het straatbeeld, zij het in afgeslankte vorm. Zo’n 220 winkels houden de deuren mogelijk open, nu de Portugese investeerder Green Swan een deel van de failliet verklaarde speelgoedketen wil kopen. Daarmee lijken 1000 tot misschien wel 1500 van de in totaal 3200 banen gered.

Lees verder na de advertentie

Green Swan gaat nu onderhandelen met verhuurders en franchisenemers. Een deel van de panden wil de Portugese maatschappij namelijk aan franchisenemers verkopen. Die hebben nu al honderd vestigingen in handen. Zij bleven vorige maand buiten schot toen Intertoys failliet ging, en moeten nu beslissen of ze zich bij Green Swan willen aansluiten.

Green Swan heeft het afgelopen jaar al een serie speelgoedketens opgekocht. Vorige zomer nam Green Swan de activiteiten van Toys ‘R’ Us over in Spanje en Portugal. Dat ging om 61 winkels. Daar kwamen vervolgens nog 170 winkels van Maxi Toys bij in Frankrijk, België, Zwitserland en Luxemburg. En nu dus Intertoys. Green Swan heeft nu een dikke vinger in de Europese speelgoedpap.

De investering voorkomt niet dat in elk geval 91 vestigingen de deuren definitief sluiten. Zaterdag wordt bekend welke dat zijn, waarna die filialen aan een opheffingsverkoop beginnen.

Vakbond verheugd met speelgoedreus Toch reageert vakbond CNV positief. Bestuurder Martijn den Heijer: “Het merendeel van het personeel lijkt afscheid te moeten nemen, en dat is zonde. Maar zonder doorstart stond iedereen op straat.” Het stelt hem gerust dat deze investeerder Europa wil veroveren op speelgoedgebied. “Daardoor krijg ik niet het gevoel dat ze snel winst willen maken en er dan vandoor gaan.” De vorige eigenaar van Intertoys, het Britse Alteri, investeert in een waaier aan productsoorten, van huishoudelijke artikelen tot gezondheidsartikelen voor senioren. Den Heijer zet vraagtekens bij hoe snel Alteri de handdoek in de ring gooide, 14 maanden nadat het Intertoys kocht van Blokker Holding.

De volgende stap Volgens retaildeskundige Paul Moers is dit de best mogelijke partner. Ook hij noemt als grootste voordeel dat Green Swan bouwt aan een Europees speelgoedimperium: bij het inkopen van speelgoed levert dat voordelen op. “Ze kunnen dat straks veel goedkoper dan Intertoys afzonderlijk kon.” De volgende stap, zegt Moers, is dat Green Swan van al die opgekochte speelgoedketen één merk maakt. “Dat je in het hele continent één soort winkel krijgt, met een dna dat iedereen herkent. Zoals iedereen weet dat Ikea staat voor betaalbaar design.” “En de site moet op de schop. Die van Intertoys is een en al droefheid, met lullige plaatjes en geen interactie. Installeer spelletjes, of chatprogramma’s zodat je vragen kunt stellen.” Al eerder zei Moers dat speelgoedwinkels tegenwoordig niet meer zonder beleving kunnen. Met racebanen door het pand en een plek waar je met drones kunt vliegen. Volgens Moers is het verstandig om de kleinere filialen te sluiten. “Daar is geen plek voor die beleving en ontkom je niet aan dat saaie dozen stapelen, waar de winkel aan ten onder is gegaan.”

Lees ook: